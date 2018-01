Πυροβολισμοί στο Άμστερνταμ! Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν, σε πυροβολισμούς στην Γκρότε Βιτενμπούργκερστράατ, στο Άμστερνταμ.

Στην περιοχή, όπου αναφέρθηκαν οι πυροβολισμοί, έσπευσαν πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας «De Telegraaf».

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι πυροβολισμοί «έπεσαν» μέσα σε παιδική χαρά και νεκρός είναι ένας έφηβος. Ωστόσο η αστυνομία δεν έχει δώσει στοιχεία για τον νεκρό.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίες, ένας άνδρας και μια νεαρή γυναίκα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα ένοπλο περιστατικό στην Γκρότε Βιτενμπούργκερστράατ, στο κέντρο της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λέο Ντόρτλαντ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Άμστερνταμ.

«Αυτό σίγουρα δεν είναι μια επίθεση, αλλά μια εγκληματική ενέργεια», τόνισε, προσθέτοντας πως η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον ή τους δράστες.

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν αρκετούς πυροβολισμούς και είδαν έναν άνδρα με κουκούλα να τρέπεται σε φυγή, μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ενώ πηγές τόνισαν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Ο Ντότλαντ δήλωσε ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει ευρεία έρευνα, τονίζοντας ότι οι δρόμοι της περιοχής έχουν αποκλειστεί.

«Η αστυνομία συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και συλλέγει δακτυλικά αποτυπώματα στη σκηνή του εγκλήματος», συμπλήρωσε.

#Amsterdam : At least one person dead and several injured in shooting in central Amsterdam.https://t.co/VsGsDY6rvo pic.twitter.com/7JDGkQyLzx

— Ashraf Sherjan (@ASJBaloch) January 26, 2018