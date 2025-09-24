Συμβαίνει τώρα:
Πυροβολισμοί στο Ντάλας σε κέντρο κράτησης μεταναστών- Τουλάχιστον 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα
Ανανεώθηκε πριν 27 λεπτά
Περιπολικά στο Ντάλας
Περιπολικά έξω από τις εγκαταστάσεις του ICE / Twitter

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, 24.09.2025, για πυροβολισμούς. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Ντάλας, από τους πυροβολισμούς υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες στην πόλη, με τις αρχές των ΗΠΑ να σαρώνουν την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνιακής πολιτικής, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Διασώστες έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) σε τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και ιατρικές μονάδες.

 

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρισκόταν στο ίδιο το κτίριο της ICE ή σε διπλανό κτίριο.

Σύμφωνα με το WFAA και το FOX 4, η αστυνομία ερευνούσε την πιθανότητα ύπαρξης δεύτερου σκοπευτή ή και άλλων υπόπτων σε ταράτσες της περιοχής. Η έρευνα συνεχίζεται και η περιοχή δεν έχει κηρυχθεί ακόμη πλήρως ασφαλής.

