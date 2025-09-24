Πυροβολισμοί στο Ντάλας σε κέντρο κράτησης μεταναστών- Τουλάχιστον 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στο Ντάλας των ΗΠΑ το μεσημέρι της Τετάρτης, 24.09.2025, για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του Ντάλας, από τους πυροβολισμούς υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες στην πόλη, με τις αρχές των ΗΠΑ να σαρώνουν την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Ντάλας του Τέξας, συγκεκριμένα του ICE, την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνιακής πολιτικής, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Διασώστες έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) σε τουλάχιστον ένα άτομο, ενώ στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και ιατρικές μονάδες.

Shots fired at ICE facility in Dallas this morning pic.twitter.com/4SBX0eaBMr
September 24, 2025

BREAKING: Heavy police activity reported near Dallas ICE facility after reports of possible shooting (CBS) pic.twitter.com/mehSikdrXx — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 24, 2025

Multiple critically injured patients have been reported amid an active shooter/sniper incident at an ICE facility in Dallas, Texas, as per EMS scanners. Emergency teams are currently on the scene, and authorities are actively working to secure the area and neutralize the threat. pic.twitter.com/VREuvifTYD — Pat Gray Unleashed (@PatUnleashed) September 24, 2025

Αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι ο ύποπτος ήταν ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ταράτσα με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, τη στιγμή που οι αρχές τον πλησίαζαν.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν βρισκόταν στο ίδιο το κτίριο της ICE ή σε διπλανό κτίριο.

Σύμφωνα με το WFAA και το FOX 4, η αστυνομία ερευνούσε την πιθανότητα ύπαρξης δεύτερου σκοπευτή ή και άλλων υπόπτων σε ταράτσες της περιοχής. Η έρευνα συνεχίζεται και η περιοχή δεν έχει κηρυχθεί ακόμη πλήρως ασφαλής.