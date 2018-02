Η Τζένιφερ Άνιστον απαθανατίστηκε εξαιρετικά λυπημένη ενώ έφευγε από το TLC Chinese Theater όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του του φίλου της Jason Bateman.

Οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν μια Τζένιφερ Άνιστον θλιμένη μετά τον χωρισμό της από τον Τζάστιν Θερού. Η Τζένιφερ και ο Jason έχουν μια στενή σχέση. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του Amanda Anka και τον ίδιο που πήγε τις τελευταίες της διακοπές με τον Τζάστιν Θερού στο Μεξικό.

Η απόδραση στο Cabo San Lucas, σύμφωνα με το Us Weekly, ήταν μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Αποκαλύπτεται πως τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στον γάμο τους ήταν τόσο μεγάλα που πήγαν μαζί σε σύμβουλο γάμου.

Jennifer Aniston looks sad at gala after announcing split https://t.co/mOLH5nc4E2 pic.twitter.com/XmeSdQz8f0

«Για πολλούς μήνες προσπαθούσαν να σώσουν τον γάμο τους. Έκαναν ακόμα και θεραπεία μαζί» δήλωσε πηγή στο Us Weekly. «Τα προβλήματά τους δεν ήταν μόνο για το γεγονός πως δεν του άρεσε το Λος Άντζελες και εκείνη δεν άντεχε τη Νέα Υόρκη. Έπρεπε να ξεπεράσουν το γεγονός πως δεν θα μπορούσαν να κάνουν οικογένεια».

Jennifer Aniston Looking Super Sad Post Justin Theroux Split via @TMZ https://t.co/J9QjabHisg pic.twitter.com/xQmV3ENzje

Στην αρχή της σχέσης τους, σύμφωνα με την πηγή, προσπάθησαν να αποκτήσουν παιδιά. «Όταν η Τζένιφερ γνώρισε τον Τζάστιν είχε σχεδόν παραιτηθεί από την ιδέα ότι θα κάνει παιδιά. Ήθελαν ένα μωρό αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν πολύ λυπημένη που δεν ήρθε ποτέ».

her face 😭 she looks so sad I want hug her 😩💗 pic.twitter.com/ozIUSWbv9X

— i was sharpsobjcts (@anwiston) February 22, 2018