Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία – Παραχώριση εδαφών, αποζημιώσεις και εκλογές

Μετά τις έντονες επικρίσεις στο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατέθεσαν αντιπρόταση, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το Reuters - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ουκρανών και αμερικανών
Ανανεώθηκε πριν 56 λεπτά
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ
Φωτογραφία αρχείου / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία παρουσιάζει το Reuters.

Η ΕΕ έχει ετοιμάσει ένα αντίρροπο σχέδιο με στόχο να εξισορροπήσει το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις απαιτήσεις που επιβάλλει στην Ουκρανία — μεταξύ άλλων παραχώρηση εδαφών και δραστική μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Με βάση τις αποκαλύψεις του Reuters, η πρόταση της ΕΕ στηρίζεται σε αρκετούς άξονες. Πρώτον, στον καθορισμό ορίου για τον ουκρανικό στρατό στους 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, πολύ χαμηλότερα από τις περικοπές που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Στο ευαίσθητο θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το κείμενο υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών, ομοφωνία που προς το παρόν δεν υπάρχει.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει μόνιμα δυνάμεις υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης, ώστε να αποφεύγεται η αντίληψη κλιμάκωσης. Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα λάμβανε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφάλειας αντίστοιχες με το πνεύμα του Άρθρου 5, του μηχανισμού συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Αναλυτικά, το ευρωπαϊκο σχέδιο διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με το Reuters:

  • Ανώτατο όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στους 800.000 στρατιώτες σε «καιρό ειρήνης»
  • Η απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ να εξαρτάται από τη συναίνεση όλων των κρατών-μελών της Συμμαχίας, συναίνεση που προς το παρόν δεν υπάρχει
  • Το ΝΑΤΟ να δεσμευθεί ότι δεν θα σταθμεύει μόνιμα δυνάμεις υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης
  • Η Ουκρανία να «αποζημιωθεί οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές στην Ουκρανία
  • Το Κίεβο να δεσμευθεί ότι δεν θα επιχειρήσει την ανακατάληψη κατεχόμενων εδαφών με στρατιωτικά μέσα
  • Οι διαπραγματεύσεις για τυχόν ανταλλαγές εδαφών να ξεκινήσουν από τη σημερινή γραμμή του μετώπου
  • Η Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας
  • Και να λάβει από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ασφαλείας που να αντικατοπτρίζουν το πνεύμα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Οι προτάσεις αυτές, που βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση, αντικατοπτρίζουν τη βούληση της Ευρώπης να έχει ισχυρότερο ρόλο στη διαμόρφωση μιας συμφωνίας που δεν θα υπονομεύει την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σε εξέλιξη οι κύριες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ

Την ίδια ώρα, οι κύριες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη στη Γενεύη.

Η σημερινή διαδικασία εξελίχθηκε σε δύο σημεία: οι πρώτες επαφές πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο InterContinental στη Γενεύη και στη συνέχεια οι επίσημες συζητήσεις μεταφέρθηκαν στο κτίριο της αμερικανικής αποστολής στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις έως τώρα κρίνονται «παραγωγικές και σε ορισμένα σημεία ακόμη και καταληκτικές».

Ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη
Ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη / REUTERS / Emma Farge

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον διευθυντή της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ, έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Νωρίτερα το πρωί, είχαν προηγηθεί συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών εκπροσώπων.

Κόσμος
