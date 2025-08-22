Reuters: Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, να αποκηρύξει τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει τα δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις απόψεις των ανώτατων κλιμακίων του Κρεμλίνου, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή (15.08.2025) για την πρώτη σύνοδο κορυφής Ρωσίας – ΗΠΑ σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια και πέρασε σχεδόν όλη την τρίωρη κλειστή συνάντησή τους συζητώντας πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένας συμβιβασμός για την Ουκρανία, σύμφωνα με τις πηγές που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση δίπλα στον Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι η συνάντηση θα ανοίξει, ελπίζουμε, το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά κανένας από τους δύο ηγέτες δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι συζήτησαν.

Στην πιο λεπτομερή ρωσική αναφορά μέχρι σήμερα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν στη σύνοδο κορυφής, το Reuters βρήκε τα βασικά σημεία που θα ήθελε να δει το Κρεμλίνο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει σκοτώσει και τραυματίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Πούτιν έκανε συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2024, οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, που αποτελούν το Ντονμπάς, καθώς και το Χερσόν και το Ζαπορίζια στο νότο.

Το Κίεβο απέρριψε αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με παράδοση.

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές, στη νέα του πρόταση ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στο αίτημά του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει. Ως αντάλλαγμα, όμως, η Μόσχα θα σταματήσει τις τρέχουσες μάχες στη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, πρόσθεσαν.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσόνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και δεδομένα από ανοιχτές πηγές.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Πούτιν επιμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει νομικά δεσμευτική υπόσχεση από τη στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και να θέσει όρια στον ουκρανικό στρατό και να συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικές δυνάμεις στην Ουκρανία ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης, σύμφωνα με τις πηγές.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη, περισσότερο από τρία χρόνια μετά την εντολή του Πούτιν να εισβάλουν χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία σε μια πλήρη εισβολή που ακολούθησε την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και τις παρατεταμένες μάχες στην ανατολική πλευρά της χώρας μεταξύ των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών και των ουκρανικών στρατευμάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν έκανε άμεσα σχόλια για τις προτάσεις. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα της απόσυρσης από διεθνώς αναγνωρισμένα ουκρανικά εδάφη ως μέρος μιας συμφωνίας και έχει δηλώσει ότι η βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς λειτουργεί ως φρούριο που εμποδίζει την προέλαση των Ρώσων βαθύτερα στην Ουκρανία.

«Αν μιλάμε για απλή αποχώρηση από την ανατολή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε σχόλια που δημοσίευσε το Κίεβο την Πέμπτη. «Είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, που αφορά τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές», τόνισε.