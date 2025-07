Reuters: Ο Πούτιν δεν «ψάρωσε» από τις απειλές Τραμπ – Θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι να πάρει αυτό που θέλει

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία, αν δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία για την Ουκρανία μέσα σε 50 ημέρες, φαίνεται ότι δεν επηρέασαν καθόλου τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τον πόλεμο για να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

«Ο Πούτιν θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι η Δύση να συζητήσει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τους όρους έχει θέσει για την επίτευξη ειρήνης, ενώ είναι ανεπηρέαστος από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή κυρώσεων και οι εδαφικές του απαιτήσεις ενδέχεται να αυξηθούν, διότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν» δήλωσαν σήμερα (15.07.2025) στο πρακτορείο Reuters, τρεις πηγές πληροφόρησης του Κρεμλίνου.

.@POTUS: “We are very, very unhappy with [Russia], and we’re going to be doing very severe tariffs if we don’t have a deal in 50 days.” pic.twitter.com/hQSTIng1zj