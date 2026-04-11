Reuters: Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Στην αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, με αντάλλαγμα την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, φαίνεται πως κατέληξαν οι ΗΠΑ, λίγο πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters αναφέρει πως οι ΗΠΑ συμφώνησε για την απελευθέρωση των παγωμένων assets του Ιράν που στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, με την Τεχεράνη να χαιρετίζει την κίνηση ως ένδειξη «σοβαρότητας» στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η ανώνυμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ», που αναμένεται να αποτελέσει βασικό ζήτημα στις συνομιλίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το είδος των περιουσιακών στοιχείων που φέρεται πως συμφωνήθηκε να απελευθερωθούν.

Άλλη ιρανική πηγή δήλωσε πως οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που κατείχε το Κατάρ.

Τα κεφάλαια που δεσμεύτηκαν πριν από 8 χρόνια

Τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, που αρχικά είχαν παγώσει το 2018, επρόκειτο να αποδεσμευτούν το 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά τα κεφάλαια μπήκαν στον «πάγο» ξανά από την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς – σύμμαχο του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τότε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματα στο άμεσο μέλλον, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει εντελώς τον λογαριασμό.

Τα κεφάλαια προέρχονται από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη Νότια Κορέα και είχαν μπλοκαριστεί σε τράπεζες της Νότιας Κορέας αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου κυρώσεις στο Ιράν το 2018 -κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο- και ακύρωσε μια συμφωνία μεταξύ των παγκόσμιων δυνάμεων και της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2023, η οποία διεξήχθη με τη μεσολάβηση της Ντόχα, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Κατάρ. Η ανταλλαγή κρατουμένων περιελάμβανε την απελευθέρωση πέντε Αμερικανών πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των χρημάτων και την απελευθέρωση πέντε Ιρανών που κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν εκείνη την εποχή ότι τα χρήματα προορίζονταν μόνο για ανθρωπιστική χρήση, και θα καταβάλλονταν σε εγκεκριμένους προμηθευτές τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και γεωργικών προϊόντων που αποστέλλονται στο Ιράν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.