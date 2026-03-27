Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή του 33% του αποθέματος του Ιράν σε πυραύλους

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Ιράν έχει «απομείνει με πολύ λίγους πυραύλους»
Εκτόξευση Tomahawk από αμερικανικό αντιτορπιλικό / U.S. Navy Photo / Handout via REUTERS

Μόνο το 1/3 του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα κατεστραμμένο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «πανηγυρίζουν» καθημερινά για την καταστροφή των ιρανικών βαλλιστικών δυνατοτήτων.

Όπως δήλωσαν πέντε πηγές στο Reuters, οι ΗΠΑ μπορούν να αναφέρουν με βεβαιότητα την καταστροφή μόλις του 33% των πυραύλων του Ιράν, μετά από σχεδόν ένα μήνα ανελέητων βομβαρδισμών.

Η κατάσταση περίπου ενός άλλου τρίτου είναι λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανότατα προκάλεσαν ζημιές, καταστροφές ή έθαψαν αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια, αναφέρουν τέσσερις από τις πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Μία από τις πηγές αναφέρει ότι οι πληροφορίες ήταν παρόμοιες και για την ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, λέγοντας ότι υπήρχε κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι το ένα τρίτο είχε καταστραφεί.

 

Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι ενώ οι περισσότεροι πύραυλοι του Ιράν είναι είτε κατεστραμμένοι είτε μη προσβάσιμοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα πυραύλων και ενδέχεται να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις χθεσινές (26.03.2026) δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν έχει «απομείνει με πολύ λίγους πυραύλους».

Φάνηκε επίσης να αναγνωρίζει την απειλή από τους εναπομείναντες ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τυχόν μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μέχρι την Τετάρτη (25.03.2026) και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Μια πηγή αναφέρει ότι μέρος του προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του αριθμού των ιρανικών πυραύλων που ήταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει την εκτίμησή τους για το μέγεθος του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματος του Ιράν. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», λέει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ – Βανς κατά Νετανιάχου για δήθεν «εύκολο» πόλεμο κόντρα στην Τεχεράνη
Έξαλλος ο Βανς με τον Νετανιάχου επειδή παραπλάνησε τον πρόεδρο Τραμπ για «εύκολη επικράτηση» και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν - Ομοβροντία πυραύλων σε Ιράν, Λίβανο και Ισραήλ
Τζέι Ντι Βανς
Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία συνδέονται με στρατηγικές σχέσεις
Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Saud bin Mishaal bin Abdulaziz
Newsit logo
Newsit logo