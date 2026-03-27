Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή του 33% του αποθέματος του Ιράν σε πυραύλους

Μόνο το 1/3 του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν μπορεί να θεωρηθεί με βεβαιότητα κατεστραμμένο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «πανηγυρίζουν» καθημερινά για την καταστροφή των ιρανικών βαλλιστικών δυνατοτήτων.

Όπως δήλωσαν πέντε πηγές στο Reuters, οι ΗΠΑ μπορούν να αναφέρουν με βεβαιότητα την καταστροφή μόλις του 33% των πυραύλων του Ιράν, μετά από σχεδόν ένα μήνα ανελέητων βομβαρδισμών.

Η κατάσταση περίπου ενός άλλου τρίτου είναι λιγότερο σαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί πιθανότατα προκάλεσαν ζημιές, καταστροφές ή έθαψαν αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια, αναφέρουν τέσσερις από τις πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών.

Μία από τις πηγές αναφέρει ότι οι πληροφορίες ήταν παρόμοιες και για την ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, λέγοντας ότι υπήρχε κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι το ένα τρίτο είχε καταστραφεί.

U.S. forces continue to eliminate the Iranian regime's one-way attack drone capabilities, which they've used to indiscriminately target civilians throughout the region. pic.twitter.com/AbdLMmtoei March 22, 2026

Η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι ενώ οι περισσότεροι πύραυλοι του Ιράν είναι είτε κατεστραμμένοι είτε μη προσβάσιμοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα πυραύλων και ενδέχεται να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις χθεσινές (26.03.2026) δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν έχει «απομείνει με πολύ λίγους πυραύλους».

Φάνηκε επίσης να αναγνωρίζει την απειλή από τους εναπομείναντες ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τυχόν μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές επιδρομές έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μέχρι την Τετάρτη (25.03.2026) και, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

U.S. forces continue to eliminate threats presented by the Iranian regime, striking over 10,000 targets since the start of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/6rTIWG9NBC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 26, 2026

Μια πηγή αναφέρει ότι μέρος του προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του αριθμού των ιρανικών πυραύλων που ήταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκαλύψει την εκτίμησή τους για το μέγεθος του προπολεμικού πυραυλικού αποθέματος του Ιράν. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», λέει ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.