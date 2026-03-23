Reuters: Πως ο Τραμπ πείσθηκε από τον Νετανιάχου να επιτεθούν και να σκοτώσουν τον Αλί Χαμενεΐ

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ, λιγότερο από 48 ώρες πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, αποκαλύπτει το παρασκήνιο μιας από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της σύγχρονης γεωπολιτικής κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν ενημερωθεί από τις υπηρεσίες πληροφοριών ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνάντηση στην Τεχεράνη μαζί με κορυφαία στελέχη του καθεστώτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκυρία αυτή θεωρήθηκε από το Ισραήλ ως μια σπάνια ευκαιρία για ένα «αποκεφαλιστικό πλήγμα», δηλαδή μια επίθεση που θα μπορούσε να εξουδετερώσει την ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος επί χρόνια υποστήριζε την ανάγκη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, φέρεται να πίεσε έντονα τον Τραμπ να προχωρήσει στην επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι ίσως δεν παρουσιαστεί ξανά παρόμοια ευκαιρία.

Παράλληλα, επικαλέστηκε και προηγούμενες φερόμενες απόπειρες του Ιράν να πλήξει τον ίδιο τον Τραμπ, ενισχύοντας το επιχείρημα για μια αποφασιστική απάντηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ είχε ήδη εγκρίνει την ιδέα μιας στρατιωτικής επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασίσει τον χρόνο και τις συνθήκες υλοποίησής της.

Το νέο στοιχείο των πληροφοριών, σε συνδυασμό με την πίεση της ισραηλινής πλευράς, φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά για την τελική του απόφαση να δώσει το πράσινο φως για την επιχείρηση, η οποία φέρεται να έφερε την ονομασία «Operation Epic Fury».

Οι πρώτες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχο κρίσιμες υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, βασικοί στόχοι της επιχείρησης ήταν η καταστροφή του βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης, η αποδυνάμωση των ναυτικών της δυνατοτήτων, ο περιορισμός της υποστήριξης προς συμμαχικές οργανώσεις στην περιοχή και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου.

Η επιχείρηση προκάλεσε άμεση και έντονη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Ιράν απάντησε με αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων, ενώ οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή, με επιθέσεις κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ωστόσο, υπήρχαν και διαφορετικές εκτιμήσεις εντός των αμερικανικών υπηρεσιών. Ενώ η ισραηλινή πλευρά θεωρούσε ότι η εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση του καθεστώτος, η CIA εκτιμούσε ότι το πιθανότερο σενάριο θα ήταν η ανάδειξη ακόμη πιο σκληροπυρηνικής ηγεσίας.

Το επεισόδιο αυτό αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της προσωπικής διπλωματίας και των πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσης.

Αν και ο Τραμπ διατηρεί την ευθύνη της τελικής απόφασης, το ρεπορτάζ δείχνει ότι η παρέμβαση του Νετανιάχου και η αντίληψη ενός περιορισμένου «παραθύρου ευκαιρίας» συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία προς την στρατιωτική σύγκρουση.