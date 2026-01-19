Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν το συνέδριο: Δούκας εναντίον Ανδρουλάκη για προκριματικές εκλογές και μετεκλογικές συνεργασίες

Νέες αναταράξεις αναμένονται στο ΠΑΣΟΚ ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, όπου και αναμένεται να μάθουμε το χρονοδιάγραμμα του Συνεδρίου, αύριο, Τρίτη (20.1.26). Και αυτό, διότι, λίγο μετά την από τηλεοράσεως άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην πρόταση του Χάρη Δούκα για προκριματικές εκλογές, ο δήμαρχος Αθηναίων επανήλθε, εξηγώντας το σκεπτικό της πρότασής του και επιμένοντας στην άλλη του πρόταση για ψήφισμα στο Συνέδριο όπου θα αποφασιστεί συλλογικά «με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν», όπως συνηθίζει να λέει.

Απαντώντας στην άρνηση του προέδρου για προκριματικές εκλογές, ο Χάρης Δούκας θύμισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews.gr ότι «στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο λέει ξεκάθαρα ότι δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου, ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος (σ.σ. αυτό ήταν το επιχείρημα του Νίκου Ανδρουλάκη με το οποίο απέρριψε το αίτημα του δημάρχου Αθηναίων) και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μία κλειστή ομάδα και ένας που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο». Σημειώνοντας λοιπόν ότι ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που το έφερε στο καταστατικό και το συνέδριο του κόμματος που το ψήφισε, ο κ. Δούκας τόνισε ότι για αυτό θέτει το θέμα και σε αυτή τη λογική του ανοιχτού κόμματος είναι που εξακολουθεί να πιστεύει βαθιά. «Πρέπει να ανοίξουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής», είπε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων όμως, δεν έμεινε εκεί. Επανέφερε τη δεύτερη πρότασή του, σημειώνοντας ότι είναι υπαρξιακής φύσεως για το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο, με το οποίο θα ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. «Θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο; Αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό διακύβευμα», είπε, υποστηρίζοντας ότι αν αυτό θέλουν, τότε θα πρέπει να αποφασίσουν στο ΠΑΣΟΚ με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν.

«Πολύ σωστά λοιπόν λέει ο πρόεδρος ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί», είπε, υπονοώντας ότι τότε η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι μεγάλη και η απόφαση υπαρξιακής φύσεως. Για αυτό και υποστήριξε ότι ο μόνος τρόπος να διαφυλαχθεί αυτή η άποψη μετά από τις εκλογές, στην περίπτωση τέτοιας πίεσης, είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα είναι στο συνέδριο, μία απόφαση που θα λέει «καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία».

Υποστήριξε μάλιστα ότι κάτι τέτοιοι θα έδινε ένα ξεκάθαρο στίγμα και θα έκανε το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ πολύ ισχυρό, χτίζοντας παράλληλα την εναλλακτική για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, που ευαγγελίζεται το κόμμα του. Ο ίδιος μάλιστα, εμφανίστηκε αμετακίνητος από αυτή του τη θέση, τονίζοντας επιπλέον ότι θεωρεί αδιανόητο να γίνει συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ σε μία συγκυρία που ζητούν πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην υπάρχει τέτοια απόφαση.

Τούτων δοθέντων, μένει να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή άλλα στελέχη και για αυτό το θέμα και πότε. Γιατί αν υπάρξει αύριο, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει νέος κύκλος εσωστρέφειας στο κόμμα, στην πορεία προς το Συνέδριο. Και αυτό δεν είναι προς όφελος κανενός…