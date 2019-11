Ρίο ντε Τζανέιρο: Ένοπλος κρατάει ομήρους σε μπαρ!

Η κατάσταση ομηρίας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.11.2019) τοπική ώρα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο την απελευθέρωση των ομήρων.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο twitter:

RIO HOSTAGE SITUATION UPDATE:

A man armed with a knife is holding five people hostage inside a bar in Lapa, Rio de Janeiro. The military and special police forces are trying to negotiate with the man. #Brazil pic.twitter.com/LbKDplAlhZ

— FJ (@Natsecjeff) November 29, 2019