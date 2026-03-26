Roblox: «Τα παιδιά χρειάζονται 24ωρη επίβλεψη» – Καμπανάκι από προγραμματιστή για το online παιχνίδι

Εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο περνούν ώρες καθημερινά στο online βιντεοπαιχνίδι Roblox, όμως πόσο ασφαλές είναι πραγματικά το δημοφιλές παιχνίδι; Ένας προγραμματιστής παιχνιδιών που γνωρίζει την πλατφόρμα «από μέσα» προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι απ’ όσο φαίνεται και καλεί τους γονείς να επιτηρούν τα παιδιά τους «24 ώρες το 24ωρο».

Το Roblox αποτελεί την πιο δημοφιλή gaming πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 5 Live, ο προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών – που μίλησε ανώνυμα – τόνισε ότι «αν δεν είναι εφικτή η 24ωρη παρακολούθηση, τότε τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν Roblox».

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ασφάλεια αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», επισημαίνοντας ότι εφαρμόζει προηγμένα φίλτρα και μηχανισμούς προστασίας για την αποτροπή επιβλαβούς περιεχομένου και επικοινωνίας.

Το 2024, το Roblox κατέγραψε πάνω από 80 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου το 40% ήταν κάτω των 13 ετών.

Ανησυχίες για επικίνδυνο περιεχόμενο και επαφές

Ο προγραμματιστής, που εργάζεται και εθελοντικά σε οργανισμό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα στην πλατφόρμα διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που παρουσιάζει η εταιρεία.

Το Roblox λειτουργεί ως ένας ανοιχτός ψηφιακός κόσμος, όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια ή να παίζουν παιχνίδια άλλων, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Οι δημιουργοί μπορούν να αποκομίζουν έσοδα μέσω διαφημίσεων ή χρεώσεων.

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα μπορεί να εκθέτει τα παιδιά σε ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, ενώ υπάρχουν και φόβοι ότι αποτελεί στόχο ατόμων που επιδιώκουν να προσεγγίσουν ανηλίκους. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις χρηστών που οδηγούνται εκτός πλατφόρμας για ιδιωτικές συνομιλίες – κάτι που απαγορεύεται.

Όπως υποστήριξε, έχουν εντοπιστεί ακόμη και παιχνίδια με ιδιαίτερα βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, ενώ πολλές αναφορές δεν οδηγούν σε άμεση απομάκρυνσή τους.

Η θέση της εταιρείας

Η Roblox απάντησε ότι λαμβάνει «άμεσα μέτρα» κατά όσων παραβιάζουν τους κανόνες και ότι εφαρμόζει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας, ώστε τα παιδιά να επικοινωνούν μόνο με χρήστες αντίστοιχης ηλικίας.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, παρακολουθεί συνεχώς τη συμπεριφορά των χρηστών και ζητά εκ νέου επιβεβαίωση ηλικίας εάν εντοπιστούν ασυμφωνίες.

Η ασφάλεια των ανηλίκων στο Roblox έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία έχουν προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση της πλατφόρμας, ενώ στην Ινδονησία βρίσκεται σε λίστα απαγορευμένων εφαρμογών για άτομα κάτω των 16 ετών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης social media από ανηλίκους.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Roblox, Dave Baszucki, έχει δηλώσει ότι οι γονείς θα πρέπει να εμπιστεύονται το ένστικτό τους: «Αν δεν νιώθετε άνετα, μην αφήνετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιούν το Roblox».