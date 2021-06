Σε κλάματα ξέσπασε ο Ρομάν Προτάσεβιτς, που συνελήφθη στην πτήση της Ryanair με την «κρατική αεροπειρατεία» στο Μινσκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στην κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας. Ο αντιφρονούντας δημοσιογράφος και ακτιβιστής ομολόγησε ότι διοργάνωσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και… επαίνεσε τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ειδικότερα, ο Ρομάν Προτάσεβιτς παραδέχτηκε ότι έχει επικρίνει έντονα τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, και ότι προσπάθησε να τον ανατρέψει. Τελικά όμως «άρχισε να καταλαβαίνει ότι έκανε το σωστό και σίγουρα τον σέβεται».

Το νέο βίντεο-ομολογία, όπως αναφέρει ο πατέρας του 26χρονου, είναι προϊόν πίεσης, «Γνωρίζω τον γιο μου πολύ καλά και πιστεύω ότι δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα. Τον “έσπασαν” και τον ανάγκασαν να πει ό,τι χρειάζεται», αναφέρει στο AFP ο πατέρας του Ρομάν Προτάσεβιτς.

Τον προβληματισμό του για την τοποθέτηση του νεαρού δημοσιογράφου εξέφρασε όμως και ο Kenneth Roth από την ομάδα υπεράσπισης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Είναι φρικτό να σκεφτόμαστε τη βαρβαρότητα που πρέπει να χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις ασφαλείας της Λευκορωσίας για να αναγκάσουν τον να κάνει αυτό το βίντεο», δήλωσε.

