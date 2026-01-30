Ρώμη: «Μπλόκο» σε συνέντευξη ακροδεξιών οργανώσεων στην ιταλική βουλή από δυνάμεις της αντιπολίτευσης

Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα (30.01.2026) στη Ρώμη και συγκεκριμένα στην ιταλική βουλή ανάμεσα σε αριστερά κόμματα και δυνάμεις της αντιπολίτευσης απέναντι σε νεοφασιστικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων, της Ιταλικής Αριστεράς και των Οικολόγων πραγματοποίησαν κατάληψη στην αίθουσα Τύπου της ιταλικής βουλής στην Ρώμη, για να αποτρέψουν την διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου σειράς ακροδεξιών κινημάτων.

Πρόκειται για τις οργανώσεις Καζαπάουντ, Μέτωπο Σκινχέντ Βένετο και Φόρτσα Νουόβα (Νέα Δύναμη). Στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες για τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό των μεταναστών που ζουν στην Ιταλία.

Η συνέντευξη τελικά ακυρώθηκε, έστω κι αν ορισμένα μέλη των ακραίων αυτών σχηματισμών κατάφεραν να μπουν στους χώρους της βουλής.

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα κατά της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, στιγματίζοντας την απόφαση του βουλευτή της Λέγκα Ντομένικο Φουρτζουέλε να προσφέρει την στήριξή του και να «κλείσει» την αίθουσα Τύπου της βουλής για την διεξαγωγή της σχετικής παρουσίασης.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για ακροδεξιές δυνάμεις που δεν διαθέτουν κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση και, για τον λόγο αυτό, η αρωγή του Φουρτζουέλε ήταν καθοριστικής σημασίας.

«Λέμε όχι στην πρόσβαση των νεοναζί στο κοινοβούλιο», φώναξαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο επικεφαλής των Ιταλών Ριζοσπαστών, Ρικάρντο Μάτζι, από την καθιστική διαμαρτυρία την οποία οργάνωσε έξω από την είσοδο του μεγάρου της βουλής, υπογράμμισε ότι «οι ιδέες των οργανώσεων αυτών είναι ίδιες με εκείνες που εμπνέουν την δράση της ΙCE, της αστυνομίας μετανάστευσης στις ΗΠΑ, όπου άνθρωποι συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται βάσει της εθνικότητας και της καταγωγής τους».