Ρομπ Ράινερ: Η χειρόγραφη κάρτα που έλαβε φίλη του σκηνοθέτη και της συζύγου του μετά τη δολοφονία τους

Μία χειρόγραφη κάρτα από τον θρυλικό σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ έλαβε η συνεργάτιδα της δεύτερης, Νέντα Σόντερβιστ, μετά τον θάνατό τους, καθώς το ζευγάρι που βρέθηκε δολοφονημένο στο σπίτι του είχε προγραμματίσει να στείλει τις ευχές του για τις γιορτές στους αγαπημένους τους.

Η Νέντα Σόντερβιστ δήλωσε στο Page Six πως τόσο ο Ρομπ Ράινερ όσο και η σύζυγός του τη φροντίζουν από τον ουρανό, όπως και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες τους.

Στην κάρτα, η Μισέλ έγραφε: «Αγαπητή Νέντα, τι να πω μετά από τόσα χρόνια! Αγαπιόμαστε, θυμώνουμε η μία με την άλλη και μετά απλώς προχωράμε! Και πάντα όλα καταλήγουν καλά! Εύχομαι να περάσεις υπέροχες γιορτές με την οικογένειά σου που σε λατρεύει – με αγάπη, Μισέλ και Ρομπ».

Η συνεργάτιδα της συζύγου του Ρομπ Ράινερ είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και από τον ουρανό, εξακολουθούν να φροντίζουν ώστε όλοι να λαμβάνουν τα μπόνους τους και αυτό που πραγματικά αγγίζει την ψυχή και την καρδιά μου είναι οι κάρτες που μου έγραφε η Μισέλ. Και ένα από τα αστεία πράγματα σε εκείνη ήταν ότι κάθε φορά που μου έστελνε ένα μπόνους, με έβαζε να της υποσχεθώ πως θα το χρησιμοποιούσα για τον εαυτό μου και δεν θα το χάριζα αλλού». «Σε ευχαριστώ που ήσουν η καλύτερή μου φίλη» πρόσθεσε και κατέληξε:

«Κάποια που μου δίδαξε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη προς τον εαυτό μου. Θα κρατήσω ζωντανή την κληρονομιά σου για πάντα και σου δίνω τον όρκο ότι θα είμαι εδώ για τα παιδιά σου».

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ράινερ και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους με τραύματα από μαχαίρι.

Ο γιος τους, Νικ, που στο παρελθόν υπήρξε χρήστης ουσιών, ήταν από την αρχή ο βασικός ύποπτος και συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα.