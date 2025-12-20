Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο μεγάλος έρωτας που κατέληξε σε τραγωδία

Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από αρχαία τραγωδία. Ένα ζευγάρι, αγαπητό και δημιουργικό, βρίσκει τραγικό τέλος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, θύματα του ίδιου τους του παιδιού. Η ιστορία τους, από τη ρομαντική γνωριμία στο Χόλιγουντ μέχρι την αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία, συγκλονίζει.
Ο 78χρονος Ρομπ Ράινερ, ηθοποιός του «All in the Family» – που προβλήθηκε στο CBS για εννέα σεζόν – και σκηνοθέτης κλασικών ταινιών όπως το «Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι» και του «Stand By Me», και η 70χρονη σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Την φρικτή ανακάλυψη της δολοφονίας τους έκανε η κόρη τους, Ρόμι, 28. Μια πηγή περιέγραψε τη σκηνή των φόνων ως «φρικιαστικό εφιάλτη σαν βγαλμένο από ταινία τρόμου στο Χόλιγουντ».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αστυνομία συνέλαβε τον γιο της οικογένειας, τον Νικ Ράινερ, για τη δολοφονία των γονιών του, ενώ την ίδια στιγμή πηγές του People αποκαλύπτουν τις επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες του Ρομπ και της Μισέλ Σίγνκερ Ράινερ να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τα βαθιά του προβλήματα εξάρτησης.
Η γνωριμία και ο έρωτας
Ο Ρομπ Ράινερ, ένας από τους πιο αγαπητούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με ταινίες – ορόσημα όπως «When Harry Met Sally», «This Is Spinal Tap» και «The Princess Bride», γνώρισε τη γυναίκα που θα του άλλαζε τη ζωή στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Στη διάρκεια των γυρισμάτων της ρομαντικής κομεντί «Όταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι» (When Harry Met Sally), ο Ράινερ συνάντησε τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ – μια γνωριμία που γρήγορα εξελίχθηκε σε σχέση.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αυτή η σχέση όχι μόνο τους έφερε κοντά ως ζευγάρι, αλλά επηρέασε και την ίδια την ταινία, καθώς ο Ράινερ άλλαξε το τέλος για να αντικατοπτρίζει την πίστη του στην αληθινή αγάπη.