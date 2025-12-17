Ρομπ Ράινερ: Ο γιος του, Νικ, που συνελήφθη για τη δολοφονία του είχε μπει 18 φορές σε κέντρο αποτοξίνωσης

Παγωμένος εξακολουθεί να είναι ο κόσμος του Χόλιγουντ με τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τα χέρια του γιου τους.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στην επαυλή τους με τραύματα στον λαιμό με τον γιο τους Νικ Ράινερ να συλλαμβάνεται για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025), είχε προκαλέσει την προηγουμένη επεισόδιο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή όπου ήταν προσκεκλημένος μαζί με τους γονείς του, μετέδωσε το NBC News. Σύμφωνα με τους New York Times, «ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ είχαν βίαιο διαπληκτισμό».

Ο καυγάς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι φαίνεται πως ήταν η αιτία για να κάνει το στυγερό έγκλημα.

Ηταν τόσο δυνατή η λογομαχία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και του 32χρονου γιου του, Νικ, που ανησύχησε τους υπόλοιπους καλεσμένους, μερικοί από τους οποίους ήταν πεπεισμένοι ότι ο Νικ «κάτι είχε κάνει».

Ενώ οι άλλοι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι κομψά, αυτός φορούσε μια ατημέλητη ζακέτα με κουκούλα και συμπεριφερόταν «περίεργα». Σύμφωνα με μάρτυρα… «Ο Νικ φρίκαρε τους πάντες, συμπεριφερόταν τρελά».

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου που επικαλείται «δύο πρόσωπα με γνώση του επεισοδίου», ο Νικ Ράινερ «προσέβαλε τους άλλους προσκεκλημένους» με την συμπεριφορά του. «Οι γονείς του Ράινερ ταράχτηκαν και ενοχλήθηκαν από την συμπεριφορά του γιου τους και ανησύχησαν για την υγεία του», δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο NBC News.

Υποτίθεται ότι είχε ξεπεράσει τα προβλήματα εθισμού του, αλλά πηγές πιστεύουν ότι ο καβγάς στο πάρτι του Ο’Μπράιεν περιστράφηκε γύρω από την άποψη των γονιών του ότι χρειαζόταν περαιτέρω βοήθεια για το πρόβλημα ναρκωτικών που είχε.

Ο Ρομπ Ράινερ ανησυχούσε για την υγεία του γιου του

Ο Νικ φέρεται να επέμενε ότι μπορούσε να λάβει θεραπεία στο σπίτι και δεν ήθελε να μπει ξανά σε κέντρο αποτοξίνωσης. Σύμφωνα με φίλους, ο Ρομπ ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο ότι ο γιος του – ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εθισμού στην ηρωίνη και την κοκαΐνη – είχε επιστρέψει στα ναρκωτικά και «φοβόταν» για το τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια, καθώς γινόταν ολοένα και πιο ασταθής.

Ο Νικ, ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ζούσε κατά διαστήματα στο σπίτι των γονιών του. Μιλούσε ανοικτά για την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τοξικομανίας που χρονολογείται από την ηλικία των 15 ετών. Σε podcast δήλωνε ότι ακολούθησε 18 κύκλους απεξάρτησης κατά την διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.

Ο Νικ Ράινερ διηγιόταν επίσης ανέκδοτα από την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του. Μία φορά είχε διηγηθεί σε άλλο podcast το 2018 ότι, αφού πέρασε μέρες ξάγρυπνος λόγω της κατανάλωσης κοκαΐνης, άρχισε να χτυπά ό,τι του έπεφτε στα χέρια στο σπίτι των γονιών του.

Οταν αρνιόταν να ακολουθήσει αγωγή απεξάρτησης κατά την διάρκεια της εφηβείας του βρισκόταν μερικές φορές στον δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας.

Ένας οικογενειακός φίλος είπε στην Daily Mail ότι ο Νικ ήταν μια δυσάρεστη παρουσία στο σπίτι, μυρίζοντας συνεχώς κάνναβη και ιδρώτα, και οι γονείς του μετά βίας μπορούσαν να τον πείσουν να χαιρετήσει τους επισκέπτες.

Άστεγος στο δρόμο

Οταν ο Νικ Ράινερ αρνήθηκε να επιστρέψει σε κέντρο αποτοξίνωσης, αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. «Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας», είπε σε μια συνέντευξη του 2016. «Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό. Αν ήθελα να το κάνω με τον δικό μου τρόπο και να μην πηγαίνω στα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να είμαι άστεγος».

Ο Ράινερ είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό People: «Αυτό με έκανε αυτό που είμαι τώρα, το να πρέπει να αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα. Γνώρισα απίστευτα υπέροχους ανθρώπους εκεί, τόσο έξω από το στοιχείο μου».

Το 2015, ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ συνεργάσθηκαν στην ταινία «Being Charlie», εμπνευσμένη από την περιπέτεια του Νικ με τα ναρκωτικά.