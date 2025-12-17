Ρομπ Ράινερ: Ο Νικ Ράινερ αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή για τη διπλή δολοφονία των γονιών του

Αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή είναι ο Νικ Ράινερ που δολοφόνησε τους γονείς του Ρομπ Ράινερ και Μισέλ μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν με κομμένο τον λαιμό.

Ο Νικ Ράινερ κατηγορείται επισήμως για τη βίαιη δολοφονία των διάσημων γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών. Την Τρίτη (16.12.2025), οι εισαγγελικές αρχές τού απήγγειλαν δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί απόφαση για το αν η εισαγγελία θα ζητήσει τη θανατική ποινή.

Ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ, Άλαν Τζάκσον, ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν έλαβε ιατρική έγκριση για να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του ιατρικού ζητήματος, χαρακτηρίζοντάς το απλώς «διαδικαστικό».

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση χωρίς αντίσταση, σύμφωνα με τον υπαρχηγό της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον. Έχει προφυλακιστεί χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Μία μέρα πριν είχε προκαλέσει επεισόδιο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή όπου ήταν προσκεκλημένος μαζί με τους γονείς του, μετέδωσε το NBC News. Σύμφωνα με τους New York Times, «ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ είχαν βίαιο διαπληκτισμό».

Ο καυγάς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι φαίνεται πως ήταν η αιτία για να κάνει το στυγερό έγκλημα.

Ο Νικ, ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ζούσε κατά διαστήματα στο σπίτι των γονιών του. Μιλούσε ανοικτά για την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τοξικομανίας που χρονολογείται από την ηλικία των 15 ετών. Σε podcast δήλωνε ότι ακολούθησε 18 κύκλους απεξάρτησης κατά την διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή (14.12.2025) στο σπίτι τους στην περιοχή του Λος Άντζελες. Τα σώματά τους έφεραν τραύματα από μαχαίρι και εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιο της κύριας κρεβατοκάμαρας της οικίας τους στο Μπρέντγουντ, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Την ημέρα της σύλληψής του, η αδελφή του Ρόμι, 27 ετών, η οποία εντόπισε τις σορούς των γονιών τους, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι ο αδελφός της «θα έπρεπε να θεωρηθεί ύποπτος», χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο».