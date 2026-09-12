Το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι δεν αλλάζει η πολιτική του για την ενοποίηση της Ιρλανδίας μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ

Η θέση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την ένωση της Ιρλανδίας παραμένει αμετάβλητη, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026) ένας εκπρόσωπος του, μετά από σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι «θα λάτρευε να δει μία ενωμένη Ιρλανδία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών του κοινοβουλίου την Τετάρτη (09.09.2026) σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος για τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως «δεν είμαι ενήμερος ότι υπάρχει μία πλειοψηφική δημόσια υποστήριξη για ένα άλλο δημοψήφισμα, αλλά μέχρι αυτό ν’ αλλάξει, δεν θα υπάρξει άλλο».

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Ένας εκπρόσωπος από το γραφείο του Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ισχύουν ακόμα μετά τη δήλωση του Τραμπ στους δημοσιογράφους που ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν στο Δουβλίνο, ότι η ένωση θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Το νησί παραμένει διαιρεμένο από το 1921, με τη Βόρεια Ιρλανδία να αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.