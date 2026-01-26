Κόσμος

Ρωσία: Αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις επειδή «έπεσε» το σύστημα κρατήσεων «Leonardo»

Το πρόβλημα έχει διορθωθεί αλλά αξιωματούχοι θα «αναλύσουν τι συνέβη και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αναστάτωσης στους επιβάτες»
Επιβάτες περιμένουν στο αεροδρόμιο Sheremetyevo της Μόσχας
Επιβάτες περιμένουν στο αεροδρόμιο Sheremetyevo της Μόσχας / EPA / YURI KOCHETKOV

Σύγχυση και ιδιαίτερη ανησυχία προκλήθηκε σήμερα (26.01.2026_ στην Ρωσία, αφού δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα – πλατφόρμα κρατήσεων «Leonardo» με αποτέλεσμα ρωσικές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν σήμερα ορισμένες πτήσεις.

Όλες οι μεγάλες ρωσικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού αερομεταφορέα της Ρωσίας, της Aeroflot, είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για πιθανές διαταραχές στο πρόγραμμα πτήσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις ώρες αναχώρησης και ακυρώσεων πτήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του δεν κατονόμασε τις αεροπορικές εταιρείες ή τους προορισμούς, που επηρεάσθηκαν από την εν λόγω διακοπή.

Επίσης, τόνισε ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί και ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα σήμερα (26.01.2026) «για να αναλύσουν τι συνέβη και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της αναστάτωσης στους επιβάτες».

Ο ρωσικός κρατικός βιομηχανικός όμιλος Rostec δήλωσε ότι το πρόβλημα στο σύστημα κρατήσεων Leonardo προκλήθηκε από ένα «εσωτερικό τεχνικό πρόβλημα» στον πάροχό του, Sirena Travel.

Η Aeroflot είχε δεχθεί μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο του 2025, διακόπτοντας τα ταξίδια σε όλη την επικράτεια της χώρας που είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Δύο ουκρανικές ομάδες χάκερ είχαν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εκείνη την περίοδο.

Νωρίτερα, η Aeroflot, είχε προειδοποιήσει για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων μετά την διακοπή που σημειώθηκε στο σύστημα κρατήσεων.

Σε ανακοίνωση της ανέφερε ότι λόγω μια δυσλειτουργίας στο σύστημα κρατήσεων Leonardo, η οποία οφείλεται σε λόγους που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο της αεροπορικής εταιρείας, ορισμένες πτήσεις στο δίκτυο δρομολογίων της ενδέχεται να αναπροσαρμοσθούν, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης ή ακυρώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
117
102
55
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Τουρκία «θωρακίζει» τα Κατεχόμενα με συστήματα αεράμυνας του «Ατσάλινου Θόλου» - Αναχαιτίζουν drones έως και αεροσκάφη
Το τουρκικό σύστημα αεράμυνας HISAR επίσης προστατεύει στρατιωτικές βάσεις, ραντάρ, λιμάνια, αεροδρόμια και τμήματα της ΑΟΖ που διεκδικεί το ψευδοκράτος
Πύραυλοι όπως ο Hisar που χρησιμοποιούνται για τον τουρκικό «Ατσάλινο Θόλο»
Newsit logo
Newsit logo