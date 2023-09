Ένας αστροναύτης της NASA και δύο κοσμοναύτες προσγειώθηκαν σήμερα χωρίς προβλήματα στη Γη έπειτα από ρεκόρ διαμονής ενός και πλέον έτους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία Roscosmos.

«Σήμερα στις 14:17 ώρα Μόσχας [και ώρα Ελλάδας] η κάψουλα του σκάφους Σογιούζ MS-23 (…) με τους κοσμοναύτες της Roscosmos Σεργκέι Προκόπιεφ και Ντμίτρι Πετέλιν και τον αστροναύτη της NASA Φρανσίσκο Ρούμπιο, που πέρασαν έναν χρόνο στον ISS, προσγειώθηκε στην περιοχή της πόλης Τζεζκαζγκάν στο Καζακστάν», ανέφερε η Roscosmos.

«Ο Σεργκέι Προκόπιεφ και ο Ντμίτρι Πετέλιν πέρασαν στο διάστημα 370 ημέρες, 21 ώρες και 22 λεπτά, δηλ. την πιο μακρά πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος του ISS», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση η Roscosmos.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της NASA, Μπιλ Νέλσον, έκανε λόγο για μια «ιστορική στιγμή στη διερεύνηση του διαστήματος».

«Ο Φρανκ Ρούμπιο ολοκλήρωσε το ταξίδι του των 371 ημερών στο διάστημα, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ της πιο μακράς διαστημικής πτήσης που πραγματοποίησε μονομιάς Αμερικανός αστροναύτης. Καλωσήλθες στο σπίτι, Φρανκ!» έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Όμως το σκάφος Σογιούζ που επρόκειτο να τους μεταφέρει πίσω στη Γη – το οποίο παρέμενε όπως πάντα προσδεμένο στον ISS ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκάφος διάσωσης αν χρειαζόταν – υπέστη διαρροή τον Δεκέμβριο, που πιθανότατα οφειλόταν σε ένα μικρομετεωρίτη.

Η ρωσική υπηρεσία αποφάσισε τότε για προληπτικούς λόγους να φέρει πίσω αυτό το σκάφος και να στείλει ένα άλλο, κενό, το Σογιούζ MS-23.

Ο Φρανκ Ρούμπιο και οι δύο Ρώσοι συνάδελφοί του έφεραν σε πέρας ως εκ τούτου την αποστολή του πληρώματος που αναμενόταν αρχικά να φθάσει με αυτό το δεύτερο σκάφος και να τους αντικαταστήσει.

Welcome home! After 371 days in space, NASA astronaut Frank Rubio and Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin have returned to Earth in Kazakhstan. More 📷: https://t.co/UREvYtkTXS pic.twitter.com/5bbJ0elv1f