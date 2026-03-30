Ρωσία: Aπέλασε Βρετανό διπλωμάτη, τον κατηγόρησε για κατασκοπεία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ζήτησε την απέλαση διπλωμάτη από τη Βρετανία αφού εντόπισε ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες επιδιδόταν σε κατασκοπεία, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Ο διπλωμάτης αυτός, δεύτερος γραμματέας στην πρεσβεία της Βρετανίας, κατηγορείται ότι επιδιδόταν «σε δραστηριότητες Πληροφοριών και ανατροπής που απειλούσαν την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το Ria Novosti, προσθέτοντας ότι θα εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η FSB ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον Αλμπέρτους Γκερχάρντους Γιάνσε βαν Ρένσμπουργκ, του οποίου η Μόσχα αφαίρεσε τη διαπίστευση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο διπλωμάτης προσπάθησε να συγκεντρώσει ευαίσθητες πληροφορίες για τη ρωσική οικονομία στη διάρκεια ανεπίσημων συναντήσεων.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σήμερα (30.03.2026) δείχνει τη Βρετανίδα επιτετραμμένη Ντανάε Ντολάκια να φτάνει εκεί.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας, που ήταν ήδη στο χαμηλότερο σημείο τους πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, είναι εξαιρετικά τεταμένες μετά την έναρξη των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι αμοιβαίες απελάσεις διπλωματών έχουν γίνει συχνές τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας.

Τον Φεβρουάριο, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τη διαπίστευση ενός Ρώσου διπλωμάτη, σε απάντηση σε αντίστοιχο μέτρο της Μόσχας τον Ιανουάριο.