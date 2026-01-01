Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία
Κόσμος

Ρωσία: Αποκωδικοποιήσαμε αρχείο από ουκρανικό drone που στόχευε κατοικία του Πούτιν – Στις ΗΠΑ οι αποδείξεις

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς για τη φερόμενη επίθεση
Τα συντρίμμα του drone
Τα συντρίμμα του drone / Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Η Ρωσία έκανε σήμερα (01.01.2026) γνωστό πως ανέκτησε και αποκωδικοποίησε ένα αρχείο από ένα ουκρανικό drone που κατέρριψε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, δείχνει πως είχε στοχοθετήσει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ θα παραδώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ΗΠΑ.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο τη Δευτέρα (29.12.2025) ότι επιχείρησε να πλήξει μια κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία, με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς. Ανέφερε πως η Ρωσία θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες αμφισβητούν τους ρωσικούς ισχυρισμούς για τη φερόμενη επίθεση.

Σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει: «Η αποκωδικοποίηση των δεδομένων πορείας αποκάλυψε ότι ο τελικός στόχος της ουκρανικής επίθεσης με ντρόουν την 29η Δεκεμβρίου του 2025 ήταν μια εγκατάσταση στη ρωσική προεδρική κατοικία στην περιφέρεια Νόβγκοροντ».

«Αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των υφιστάμενων διαύλων», προστίθεται.

Η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε χθες Τρίτη (31.12.2025) ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας βρήκαν πως η Ουκρανία δεν στοχοθέτησε τον Πούτιν ή κάποια από τις κατοικίες του σε ένα πλήγμα με ντρόουν. Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αρχικά τη στήριξή του στη ρωσική πλευρά, λέγοντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα πως ο Πούτιν τον ενημέρωσε για το υποτιθέμενο περιστατικό και ότι εκείνος ήταν «πολύ θυμωμένος» με αυτό.

Όμως, χθες, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, αναρτώντας στα social media ένα άρθρο της New York Post που κατηγορούσε τη Ρωσία ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
174
156
149
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν - Συνεχίζονται για 5η μέρα οι κινητοποιήσεις
Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν σήμερα πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, που αναπτύσσεται για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις
Ιράν
Ανανεώθηκε πριν 51 λεπτά
Ελβετία: Αυτό είναι το δημοφιλές μπαρ Constellation στο Κραν Μοντανά όπου έγινε η φονική έκρηξη – Λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια
Νεανικό μπαρ για μπύρες και χορό, όχι ιδιαίτερα πολυτελές - Έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1980, όταν φιλοξενούσε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σκι
Το εσωτερικό από το μπαρ Le Constellation που πήρε φωτιά
Ελβετία: «Κερί γενεθλίων σε σαμπάνια» προκάλεσε την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά
Μεταξύ των θυμάτων και ξένοι τουρίστες - «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά. Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας», αφηγούνται δύο νεαρές Γαλλίδες
Το θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία όπου ξέσπσε η φονική έκρξη και πυρκαγιά
34
Newsit logo
Newsit logo