Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσίας, στον Καύκασο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Ρωσίας, 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Μαχατσκαλά. Τριάντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για τις περιστάσεις και τα αίτια της καταστροφής, ανέφερε μέσω Telegram η αρμόδια για το Νταγκεστάν διεύθυνση της επιτροπής ερευνών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το πρατήριο καυσίμων βρισκόταν στη Μαχατσκαλά, πόλη 600.000 και πλέον κατοίκων, στην Κασπία Θάλασσα. Πρόκειται για την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, ρωσικής δημοκρατίας πλάι στην Τσετσενία, με έκταση περίπου 50.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που γειτονεύει με τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, η πυρκαγιά κατασβέστηκε. Το υπουργείο είχε αναφέρει νωρίτερα πως εκτεινόταν σε 600 τετραγωνικά μέτρα και επιτόπου επιχειρούσαν 260 πυροσβέστες.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, διακρίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχες με πανύψηλες φλόγες κοντά στα κουφάρια αυτοκινήτων καθώς και μέλη σωστικών συνεργείων ενώ ερευνούν τα συντρίμμια κτιρίου με φακούς ή φανούς.

