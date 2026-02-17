Ρωσία: Διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασοντάρ χτυπήθηκε σε επιδρομή ουκρανικών drones

Μπορεί η Ρωσία και η Ουκρανία να πραγματοποιούν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ωστόσο και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις και τα μπαράζ βομβαρδισμών με drones και πυραύλους.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία στοχεύουν εκατέρωθεν τις ενεργειακές υποδομές, με το Κίεβο να ανακοινώνει σήμερα (17.02.2026) ότι χτύπησε με drones το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Το γενικό επιτελείο του Κιέβου πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι το πλήγμα στο διυλιστήριο, το οποίο χαρακτήρισε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

Last night Ukraine struck the Ilsky (Il’skii) refinery located in the Krasnodar region. Several explosions and a large fire was recorded at the facility. Geolocated at 44.861498074041556, 38.61722021063517 pic.twitter.com/jc6hLPYjTx — raging545 (@raging545) February 17, 2026

Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε δεξαμενή με πετρελαϊκά προϊόντα.

Ilsky oil refinery, in the Krasnodar region of Russia is severely burning after drone attack. 6.5 million tons of oil per year. pic.twitter.com/j205hxvC3e — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 16, 2026

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έως τώρα δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα.