Ρωσία: Διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασοντάρ χτυπήθηκε σε επιδρομή ουκρανικών drones

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε στρατηγικής αξίας ρωσικές υποδομές
Ουκρανοί στρατιώτες προετοιμάζουν drone για επίθεση
Ουκρανοί στρατιώτες προετοιμάζουν drone για επίθεση / REUTERS / Oleksandr Ratushniak

Μπορεί η Ρωσία και η Ουκρανία να πραγματοποιούν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ωστόσο και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις και τα μπαράζ βομβαρδισμών με drones και πυραύλους.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία στοχεύουν εκατέρωθεν τις ενεργειακές υποδομές, με το Κίεβο να ανακοινώνει σήμερα (17.02.2026) ότι χτύπησε με drones το ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στην περιφέρεια Κρασνοντάρ

Το γενικό επιτελείο του Κιέβου πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι το πλήγμα στο διυλιστήριο, το οποίο χαρακτήρισε μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία, έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

 

Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε δεξαμενή με πετρελαϊκά προϊόντα.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έως τώρα δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα.

