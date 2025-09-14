Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: Δύο εκτροχιασμοί τρένων σε διαφορετικά σημεία με έναν νεκρό – «Το Κίεβο είναι αυτό που ευθύνεται» λέει πηγή

Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν πολλούς εκτροχιασμούς και εκρήξεις που έχουν συμβεί σε ουκρανικό σαμποτάζ
Το τρένο που εκτροχιάστηκε
Το τρένο που εκτροχιάστηκε / φωτό από X

Μία σύμπτωση… ή και όχι, έγινε στην Ρωσία όπου δύο τρένα εκτροχιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, Κυριακή (14/9/2025), σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Λένινγκραντ, στα δυτικά της χώρας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας μηχανοδηγός και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Τα περιστατικά αυτά με τους εκτροχιασμούς των τρένων σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Σάββατο το βράδυ, σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στη δυτική περιφέρεια Οριόλ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

Συγκεκριμένα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί πολλοί εκτροχιασμοί στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram για το σημερινό ατύχημα.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.

Ακόμα εμπορικό τρένο που μετέφερε 15 άδεια βαγόνια – βυτιοφόρα εκτροχιάστηκε σε μια περιοχή νοτιότερα χωρίς να υπάρξουν θύματα, είχε επισημάνει νωρίτερα ο Ντροζντένκο. «Οι ερευνητές διερευνούν την πιθανότητα δολιοφθοράς», πρόσθεσε.

Το Κίεβο γενικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, αν και συχνά τις επικροτεί, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το σιδηροδρομικό της δίκτυο για τη μεταφορά στρατευμάτων και καυσίμων στις δυνάμεις της που πολεμούν στην Ουκρανία.

Βέβαια μία πηγή από την υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας (GUR) δήλωσε σήμερα στο AFP ότι το Κίεβο είναι αυτό που ευθύνεται για τις επιχειρήσεις εναντίον του σιδηροδρομικού δικτύου της Ρωσίας αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Σε μήνυμα προς το AFP η ανώνυμη αυτή πηγή επεσήμανε ότι η GUR σε συνεργασία με μονάδες του ουκρανικού στρατού ήταν αυτή πουεξαπέλυσε επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Οριόλ καθώς και μία ακόμη σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Κόσμος
