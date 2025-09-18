Κόσμος

Ρωσία: Δύο ουκρανικά drones χτύπησαν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια πετρελαίου και χημικών προϊόντων

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ
Η επίθεση της Ουκρανίας στο πετροχημικό συγκρότημα της Ρωσίας
Η επίθεση της Ουκρανίας στο πετροχημικό συγκρότημα της Ρωσίας/ φωτό από @olddog100ua

Όπως φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις, οι αλλεπάλληλες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν σταματημό παρά τις προσπάθειες που γίνονται για τερματισμό του πολέμου. Η τελευταία επίθεση ήρθε από τη Ουρανία με δύο drones που επιτέθηκαν στο πετροχημικό συγκρότημα Neftekhim Salavat της Gazprom, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στη ρωσική περιφέρεια του Μπασκορτοστάν.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφέρειας Ραντίι Χαμπίροφ για την επίθεση της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας: «Αυτή τη στιγμή σβήνουμε τη φωτιά και προχωρούμε σε εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς. Όλες οι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου», δήλωσε ο Χαμπίροφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν θύματα και πως οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών).

Το ίδιο συγκρότημα μάλιστα είχε δεχθεί επίθεση από την Ουκρανία και το Μάιο του 2024.

Εξάλλου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη (18/9/2025) πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας έπληξαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Με ανάρτησή τους στο Telegram, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έκαναν γνωστό πως, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ σταμάτησε τη λειτουργία του μετά την επίθεση.

