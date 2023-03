Μια τεράστια έκρηξη στο κέντρο της πόλης Κιρεγέφσκι στην Ρωσία δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Η έκρηξη στο κέντρο της πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα οφείλεται σε ουκρανικό drone TU-141, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στη Ρωσία.

In Kireevsk (35 km from Tula), the terrorist state of Ukraine launches a kamikaze Tu-141 “Strizh” drone on the civilian population. pic.twitter.com/dCXyxfjiUn

⚡️There was an explosion in Kireevsk, the Tula region of the rfussian federation, – the russian mass media reported the fall of a drone.



At least eight private houses and a high-rise building were damaged. According to emergency services, two people received shrapnel wounds. pic.twitter.com/4vp6HKUg3h