Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο που παράγει πυρίτιδα και πυρομαχικά- Τουλάχιστον 11 νεκροί

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο σε περιοχή της Ρωσίας έξω από τη Μόσχα, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο (16/8/2025) οι ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με ρωσικούς κρατικούς αξιωματούχους, η έκρηξη έγινε την Παρασκευή (15/8/2025) σε εργοστάσιο στην περιοχή της Ριαζάν στη Ρωσία, ενώ μέσα ενημέρωσης είπαν ότι επρόκειτο για εργοστάσιο πυρίτιδας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε ένα

εργαστήριο του εργοστασίου.

Οι ρωσικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών δήλωσαν ότι εργάζονται ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων στα κοινωνικά δίκτυα και πρόσθεσε ότι 130 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα, η έκρηξη συνέβη στο εργοστάσιο Elastik, που παράγει πυρίτιδα και πυρομαχικά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε ξαναγίνει έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο που είχε σκοτώσει 17 άτομα.

Οι τοπικές αρχές της Ριαζάν κήρυξαν ημέρα πένθους: «Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ.