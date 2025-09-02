Ρωσία: Έπεσε από ύψος 88 μέτρων μπροστά στον γιο της στην προσπάθειά της να βγάλει selfie

Τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια του γιου της είχε μια 45χρονη όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά της να βγάλει μια selfie λίγα λεπτά αφότου εκτέλεσε ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping σε πόλη της Ρωσίας.

Η Elizaveta “Liza” Gushchina, φανατική λάτρης των extreme sports, «γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων, από το σημείο από το οποίο νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει ένα θεαματικό άλμα bungee jumping – H τραγωδία εκτυλίχθηκε ανήμερα των γενεθλίων της στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία.

Ο 23χρονος γιος της Νικίτα, ήταν μαζί της στον εγκαταλελειμμένο πύργο – που τώρα χρησιμοποιείται για τολμηρά άλματα – όταν βρέθηκε στο κενό και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το κανάλι Zvezda, η 45χρονη μετά το άλμα «ανέβηκε ξανά στον πύργο χωρίς σχοινιά ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε». Μάλιστα, υπάρχει σε βίντεο στα social media το τελευταίο της άλμα πριν τον θάνατό της, με την ίδια να λέει «πάμε» λίγο πριν την αφήσουν να πέσει στο κενό.

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται τη δημοφιλή στη Ρωσία εγκατάσταση για το bungee jumping, σε δήλωσή της ανέφερε: «Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών έχει πεθάνει. Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε ήδη εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της γυναίκας με στόχο «να διακριβωθεί εάν οι διοργανωτές συμμορφώθηκαν με το νόμο κατά την παροχή των υπηρεσιών τους».