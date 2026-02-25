Κόσμος

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones σε εργοστάσιο – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων
Members of the Special purposes UAV unit of the National Guard of Ukraine prepare a reconnaissance drone before launching it to fly over Russian position at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv Region, Ukraine February 22, 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Ουκρανός στρατιώτης με drone / Reuters

«Μαζική» επίθεση ουκρανικών drones βρήκαν στόχο  εργοστάσιο στην περιοχή του Σμολένσκ της Ρωσίας, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Έπειτα από βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με drones, τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής μέσω του Telegram, Βασίλι Ανόχιν.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «η μαζική επίθεση με drone» έπληξε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε φωτιά στην βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το εργοστάσιο παρήγαγε το 2024 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα».

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.

