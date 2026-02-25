Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones σε εργοστάσιο – 4 νεκροί και 10 τραυματίες

«Μαζική» επίθεση ουκρανικών drones βρήκαν στόχο εργοστάσιο στην περιοχή του Σμολένσκ της Ρωσίας, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Έπειτα από βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με drones, τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής μέσω του Telegram, Βασίλι Ανόχιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «η μαζική επίθεση με drone» έπληξε το βράδυ της Τρίτης (24.02.2026) εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε φωτιά στην βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το εργοστάσιο παρήγαγε το 2024 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα».

Four Dead Following Ukrainian Drone Strike on Russian Chemical Plant – Governor



Ten other people were injured in the attack in Russia’s Smolensk Region, Governor Vasily Anokhin reported.



Kiev’s forces targeted the ‘Dorogobuzh’ civilian enterprise and four employees “tragically… pic.twitter.com/C3dql7l76a — RT_India (@RT_India_news) February 25, 2026

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.