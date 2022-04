Επτά νεκροί και 20 τραυματίες από τη μεγάλη φωτιά στη Ρωσία σε ένα ινστιτούτο ερευνών του στρατού, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Η τραγωδία συνέβη στην πόλη Τβερ, 160 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο μία πηγή, από τη μεγάλη φωτιά στη Ρωσία έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι. Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε, μάλιστα, εικόνες που εμφανίζουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το επιβλητικό τετραώροφο κίτρινο και καφέ κτίριο του Κεντρικού ινστιτούτου επιστημονικών ερευνών των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στην τηλεόραση, πολλοί εργαζόμενοι του ινστιτούτου πήδηξαν από τα παράθυρα των πάνω ορόφων για να γλιτώσουν από τις φλόγες που επεκτάθηκαν σε μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Προσοχή σκληρές εικόνες! Βίντεο από το φλεγόμενο κτίριο με ανθρώπους να πέφτουν στο κενό:

