«Φτωχή» ήταν η παρέλαση που έγινε σήμερα (9.5.2023) στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα, για την Ημέρας της Νίκης, καθώς μετείχαν λίγοι σχετικά στρατιώτες, δεν υπήρχαν μαχητικά αεροπλάνα, ενώ υπήρχε ένα και μοναδικό τεθωρακισμένο, κι αυτό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αιτία της «φτώχειας» της μεγάλης παρέλασης που έγινε στην πρωτεύουσα της Ρωσίας και ήταν το «κλου» των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Νίκης, που συμβολίζει τη νίκη επί των ναζί και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν φυσικά ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά όπως και να ‘ναι το γεγονός ότι υπήρχε μόνο ένα τεθωρακισμένο κι αυτό από την εποχή του ’40 προκάλεσε πολλά σχόλια.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και οι τεράστιες πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκεί, έχουν συγκεντρώσει στο σημείο τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και έτσι η παρέλαση ήταν μικρή σε όγκο και φυσικά έγινε με ένα μόνο τεθωρακισμένο.

Το τανκ που μετείχε στην παρέλαση ήταν ένα T-34 της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης δεν φάνηκαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την εμβληματική Κόκκινη Πλατεία της πρωτεύουσας της Ρωσίας όπως γινόταν παλιά, ενώ υπήρχαν λίγα όπλα, οχήματα, πύραυλοι κλπ.

Only ONE tank took part in Russia's 2023 Victory Day Parade.

Ironically enough, the supermodern T-34 was originally designed in 1937… in Kharkiv, today's Ukraine.@DarthPutinKGB remains the master strategist. pic.twitter.com/3NPPLEqobE