Ρωσία: Η Ουκρανία έπληξε τη Μόσχα με περισσότερα από 100 drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (14-15.03.2026) η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας με περισσότερα από 100 drones, με διαδοχικά κύματα drones – καμικάζι να καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν προς την πόλη.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, περισσότερα από 100 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια δύο ημερών στη Ρωσία από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Άμυνας που επικαλείται το TASS, τουλάχιστον 145 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής (15.03.2026), περιλαμβανομένων 53 πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας.

Τα κύρια αεροδρόμια της Μόσχας επέβαλαν περιορισμούς στη διάρκεια της επίθεσης, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Η Μόσχα και η περιφέρειά της έχουν πληθυσμό περίπου 22 εκατομμύρια κατοίκους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ έπιασε φωτιά έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Δεν υπάρχουν τραυματίες στην αποθήκη αυτή, η οποία βρίσκεται στην πόλη Λαμπίνσκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εν λόγω περιφέρεια αποτελεί τακτικά στόχο ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την περασμένη εβδομάδα το Κίεβο έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση κοντά στη πόλη Τιχορέτσκ, το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι και το Λιμάνι του Καυκάσου.

Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από σπάνια επίθεση ρωσικών drones στη διάρκεια της μέρας

Διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα (16.03.2026) το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ οι αρχές ανέφεραν σπάνια επίθεση ρωσικών drones στη διάρκεια της μέρας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

«Συντρίμμια drone έπεσαν μέσα στο κέντρο της πόλης», χωρίς να υπάρξουν θύματα, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα για να αποκρούσουν ρωσική επίθεση. «Η εχθρική επίθεση στο Κίεβο συνεχίζεται, παραμείνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσαν επίσης αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε το Reuters, ενώ η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε ανακοινώσει νωρίτερα, με ανάρτησή της στο Telegram, ότι στην πόλη είχε σημάνει συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις λόγω απειλής από ρωσικά drones.

Στο μεταξύ ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν διευκρίνισε σήμερα ότι η Ρωσία κατέρριψε τις τελευταίες δύο ημέρες γύρω στα 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που πλησίαζαν τη Μόσχα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.