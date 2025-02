Ρωσία: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε 11 αυτοκίνητα – Περαστικοί τον ακινητοποιούν με χιονόμπαλες

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Ρωσία, με έναν μεθυσμένο οδηγό να παίρνει σβάρνα 11 αυτοκίνητα, προτού ακινητοποιηθεί από εξαγριωμένους περαστικούς, πετώντας του χιονόμπαλες.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Καλίνινγκραντ στη Ρωσία, με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανικός ιστότοπος Nexta, να δείχνει την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού.

Αρχικά στο βίντεο φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο και κάνοντας επικίνδυνες μανούβρες να πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Ωστόσο, την ώρα εκείνη περνούσε από το σημείο πλήθος κόσμου, με μία ομάδα περαστικών να κατευθύνεται προς το μέρος του και να του επιτίθεται με χιόνομπαλες, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν.

Στη συνέχεια, αφού κατέβηκε από το όχημα, και μάλιστα από τη θέση του συνοδηγού, οι περαστικοί άρχισαν να τον χτυπούν, ενώ στο βίντεο φαίνεται να του βάζουν τρικλοποδιά, προκειμένου να μην τραπεί σε φυγή.

GTA from Kaliningrad: a drunk driver on a Mustang crashed 11 cars in front of their owners



The alcoholic broke into the courtyard of a multi-storey building and started ramming parked cars. Dazed owners gave chase and with the help of snowballs managed to stop the car.



