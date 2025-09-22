Ρωσία και Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία για την κατασκευή νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας σε ιρανικό έδαφος

Το Ιράν φαίνεται ότι θέλει να ανακάμψει και να «κλείσει τις πληγές» που προκάλεσαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, με μια στρατηγικής σημασίας συμφωνία με την Ρωσία.

Ειδικότερα, η Ρωσία και το Ιράν θα υπογράψουν, αυτή την εβδομάδα, συμφωνίες για την κατασκευή νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, μετέδωσε σήμερα (22.09.2025) το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μοχάμαντ Εσλάμι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, έκανε τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Μόσχα, όπου έφτασε για συνομιλίες.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν την Τεχεράνη ότι δεν συμμορφώνεται με μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον 12ημερο πόλεμο με το Ισραήλ στις αρχές του Ιουνίου 2025, με αποκορύφωμα την επιδρομή αμερικανικών stealth στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών που βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη προσπαθεί να «αναστήσει» το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Εκτός από τις υλικές ζημιές, το κόστος και τους θανάτους πυρηνικών επιστημόνων και αξιωματικών που συνδέονταν με το πυρηνικό της πρόγραμμα, λόγω στοχευμένων ισραηλινών επιθέσεων, το Ιράν επενδύει σημαντικούς πόρους στην συνεργασία της με την Ρωσία.

Εξάλλου, οι δύο χώρες έχουν υπογράψει 20ετή στρατηγική συμφωνία, ενώ οι Financial Times αποκάλυψαν μετά το τέλος του 12ημερου πολέμου Ιράν – Ισραήλ, τον ρόλο που παίζει η Μόσχα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.