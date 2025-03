Ρωσία και Ουκρανία ολοκλήρωσαν μια από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου – Η συγκινητική ανάρτηση του Ζελένσκι

Κατά την διάρκεια της χθεσινής (18.03.2025) τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ώστε η Ρωσία και η Ουκρανία να προχωρήσουν σε ανταλλαγή ισάριθμων αιχμαλώτων πολέμου.

Σήμερα (19.03.2025) η Ρωσία παρέδωσε 175 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου και παρέλαβε 175 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου από την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Επίσης, η ρωσική πλευρά παρέδωσε επιπλέον 22 βαριά τραυματίες Ουκρανούς κρατούμενους που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης σε αυτό που περιέγραψε ως χειρονομία καλής θέλησης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν μεσολαβήσει για τη συμφωνία αυτή, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο πρόσθεσε επίσης πως Ρώσοι στρατιώτες που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας βρίσκονται στη Λευκορωσία και περιμένουν να περάσουν στη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές αιχμαλώτων, δημοσιεύοντας φωτογραφίες Ουκρανών στρατιωτών που επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Today is another day when Ukraine brings its people back. 175 of our defenders have been released from Russian captivity. Another 22 defenders are returning home through measures beyond exchanges. Among them are severely wounded warriors and those whom Russia persecuted for… pic.twitter.com/r8vI7BiYxn