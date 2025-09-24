Κόσμος

Ρωσία: Καταστροφικές αεροπορικές και θαλάσσιες επιδρομές ουκρανικών drones στο Νοβοροσίσκ – Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το Νοβοροσίσκ είναι στρατηγικής σημασίας λιμάνι και σημαντική ναυτική βάση για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας
Ουκρανικό θαλάσσιο drone σε αποστολή
Ουκρανικό θαλάσσιο drone σε αποστολή / Ukrainian Presidential Press Service / Handout via REUTERS

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το μπαράζ επιθέσεων που πραγματοποίησε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με θαλάσσια drones εναντίον της πόλης Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία.

Ειδικότερα, η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα, Τετάρτη (24.09.2025, στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ με drones και με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, προκαλώντας ζημιές σε πολλά κτίρια, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ.

Από την ουκρανική επίθεση έχουν χάσει την ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί, ανέφεραν οι τοπικές αρχές με αναρτήσεις στην εφαρμογή Telegram.

Ο ανώτατος αξιωματούχος της πόλης ανακοίνωσε ότι στην πόλη Νοβοροσίσκ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα όπου έχει μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι υπάρχει κίνδυνος από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη την περιοχή του Κρασνοντάρ.

Τα γραφεία της Κοινοπραξίας Αγωγών της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) στην πόλη επλήγησαν από την επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο υπάλληλοι, ανακοίνωσε η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν ρωσικές, καζακικές και ξένες ενεργειακές εταιρείες.

 

Στο μεταξύ εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ανέφερε ότι ο τερματικός σταθμός της κοινοπραξίας στην τοποθεσία Yuzhnaya Ozereyevka, που βρίσκεται στον κόλπο της πόλης Νοβοροσίσκ, εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο τερματικός σταθμός φορτώνει το αργό πετρέλαιο Blend της Κοινοπραξίας που προορίζεται για εξαγωγές στις διεθνείς αγορές.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει σε σημαντικό βαθμό ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποφέρουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της.

 

Το Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στις ακτές της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχει γίνει σημαντική βάση για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου έχει αποσυρθεί από την κατεχόμενη Χερσόνησο της Κριμαίας, μετά τις αλλεπάλληλες ουκρανικές επιθέσεις.

Η επίθεση φέρεται να έπληξε το κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές στο ξενοδοχείο Novorossiysk, το οποίο βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι, καθώς και σε τουλάχιστον πέντε κοντινά κτίρια.

Οι αρχές της περιοχής του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία ανέφεραν ότι το λιμάνι Τουαπσέ στη Μαύρη Θάλασσα απειλείται από επιθέσεις ουκρανικών ναυτικών drones και έδωσαν εντολή στους κατοίκους και τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν την παράκτια ζώνη.

