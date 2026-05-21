Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απαγόρευσε τη μεταφορά του ουρανίου εκτός Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Μία ξεκάθαρη εντολή έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διέταξε να μην βγει εκτός συνόρων το ουράνιο, που είναι κατάλληλο για όπλα, σε περίπτωση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ιράν έχει στην κατοχή του απόθεμα άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, επαρκεί για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαίνεται κάθετος στιε προθέσεις του να το κρατήσει στην χώρα του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένας ανώτερος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το ουράνιο δεν απομακρυνόταν, ο πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο θα μπορούσε να θεωρηθεί «μια μεγάλη αποτυχία».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το Ισραήλ ότι το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, θα αποσταλεί εκτός Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα σχετικά με αυτό.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη κατηγορούν εδώ και καιρό το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την προσπάθειά του να εμπλουτίσει ουράνιο στο 60%, πολύ υψηλότερο από το απαιτούμενο για μη στρατιωτική χρήση και πιο κοντά στο 90% που απαιτείται για ένα όπλο. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου βέβαια έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν.

«Η οδηγία του Ανώτατου Ηγέτη και η συναίνεση εντός του κατεστημένου είναι ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα», δήλωσε μία από τις δύο ιρανικές πηγές, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ιράν, ανέφεραν οι πηγές, πιστεύουν ότι η αποστολή του υλικού στο εξωτερικό θα καθιστούσε τη χώρα πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Προτεραιότητα της Τεχεράνης να τερματίσει τον πόλεμο

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου και αξιόπιστες εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα εξαπολύσουν περαιτέρω επιθέσεις.

Μόνο αφού τεθούν σε ισχύ τέτοιες διαβεβαιώσεις, είπαν, θα είναι το Ιράν έτοιμο να συμμετάσχει σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Πιστεύεται ευρέως ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει ή αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, διατηρώντας μια λεγόμενη πολιτική ασάφειας στο θέμα εδώ και δεκαετίες.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε δηλώσει πρόθυμο να αποστείλει το ήμισυ του αποθέματός του σε ουράνιο, το οποίο έχει εμπλουτιστεί στο 60%, ένα επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για μη στρατιωτική χρήση.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν ότι η θέση αυτή άλλαξε μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να πλήξει το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι εξακολουθεί να μην είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιτεθεί και εάν θα δώσει στο Ισραήλ το «πράσινο φως» για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα δώσει «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, ιρανική πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν «εφικτές φόρμουλες» για την επίλυση του ζητήματος. «Υπάρχουν λύσεις όπως η αραίωση του αποθέματος υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.

Η ΔΟΑΕ εκτιμά ότι το Ιράν είχε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Πόσο από αυτό έχει διασωθεί είναι ασαφές.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τον Μάρτιο πως ό,τι είχε απομείνει από αυτό το απόθεμα ήταν «κυρίως» αποθηκευμένο σε ένα συγκρότημα σηράγγων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν και ότι η υπηρεσία του πίστευε ότι λίγο περισσότερα από 200 κιλά από αυτό βρίσκονταν εκεί. Ο ΔΟΑΕ πιστεύει επίσης ότι ένα μέρος του βρίσκεται στο εκτεταμένο πυρηνικό συγκρότημα στο Νατάνζ, όπου το Ιράν είχε δύο μονάδες εμπλουτισμού.

Το Ιράν λέει ότι κάποια ποσότητα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού είναι απαραίτητη για ιατρικούς σκοπούς και για έναν ερευνητικό αντιδραστήρα στην Τεχεράνη, ο οποίος λειτουργεί με σχετικά μικρές ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό περίπου 20%.

Πηγή: OnAlert.gr