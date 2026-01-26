Ρωσιά: Κινηματογραφική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από νερά καναλιού

Μία δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα ορμητικά νερά εκτυλίχθηκε στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, με το βίντεο που κατέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες να θυμίζει σκηνή από ταινία.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας μόνο με τα εσώρουχά του, να έχουν κρεμαστεί από μια μεταλλική δοκό και να διασώζουν το παιδί ενώ το ταξί παρασυρόταν από το νερό στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία.

Οι θαρραλέοι άντρες κατάφεραν να πιάσουν το παιδί, το οποίο παρέδωσαν σε έναν τρίτο άνδρα που το έβγαλε με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, οι ερασιτέχνες διασώστες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ κατά τις ίδιες πηγές, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος.

Passersby rescued a woman and child from a sinking taxi in Dagestan’s October Revolution Canal. Witnesses risked falling or hypothermia to save them. The driver escaped on his own. An investigation is underway. to the heroes! pic.twitter.com/jpDFiP9pbs — Телеканал 360.ru (@360tv) January 26, 2026

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους διασώστες ονομάζεται Assadulla Magomedov, εκπαιδευόμενος από τη σχολή Abdulmanap Nurmagomedov, που έχει πάρει το όνομά της από έναν θρυλικό προπονητή MMA.