Ρωσιά: Κινηματογραφική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από νερά καναλιού

Άντρες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος
ρωσία - διάσωση
Η στιγμή της διάσωσης του παιδιού

Μία δραματική διάσωση παιδιού από ταξί που παρασυρόταν από τα ορμητικά νερά εκτυλίχθηκε στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, με το βίντεο που κατέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες να θυμίζει σκηνή από ταινία.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας μόνο με τα εσώρουχά του, να έχουν κρεμαστεί από μια μεταλλική δοκό και να διασώζουν το παιδί ενώ το ταξί παρασυρόταν από το νερό στο κανάλι της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία.

Οι θαρραλέοι άντρες κατάφεραν να πιάσουν το παιδί, το οποίο παρέδωσαν σε έναν τρίτο άνδρα που το έβγαλε με ασφάλεια στη στεριά.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, οι ερασιτέχνες διασώστες έβγαλαν με ασφάλεια και τη μητέρα του παιδιού που ήταν μέσα στο ταξί ενώ κατά τις ίδιες πηγές, ζωντανός βγήκε και ο οδηγός του οχήματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους διασώστες ονομάζεται Assadulla Magomedov, εκπαιδευόμενος από τη σχολή Abdulmanap Nurmagomedov, που έχει πάρει το όνομά της από έναν θρυλικό προπονητή MMA.

Κόσμος
