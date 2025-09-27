Κόσμος

Ρωσία: Ξεπέρασαν τους 25 οι νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ στην περιφέρεια Λένινγκραντ

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να δικαστούν, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές
glasses alcohol cocktail set and beer on a waiter tray in bar
Φωτογραφία IStock

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία τον τελευταίο μήνα από τις δεκάδες δηλητηριάσεις λόγω κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ που έχουν σημειωθεί στην περιφέρεια Λένινγκραντ, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ειδικότερα, ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, ξεπέρασε τους 25 νεκρούς, έγινε σήμερα (27.09.2025) γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε σε έξι ανθρώπους που είχαν πεθάνει», οι οποίοι είχαν εντοπιστεί το διάστημα 10 – 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην περιοχή του Βολοσόβσκι, «αποκάλυψε αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης», ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας, που αναλαμβάνει τις σημαντικότερες έρευνες στη χώρα.

Χθες (26.09.2025), η ίδια Επιτροπή είχε ήδη κάνει λόγο για 19 νεκρούς στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

Τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αναμένεται να δικαστούν, σύμφωνα με τους ερευνητές, που ανακοίνωσαν χθες τη σύλληψη ενός 60χρονου και ενός 70χρονου, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την πώληση αυτού του νοθευμένου αλκοόλ στα θύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ στέλνει στρατό στο Πόρτλαντ - «Δίνω εντολή στο Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ να διαθέσει τα απαραίτητα στρατεύματα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέπτυξε την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες μέσα στο καλοκαίρι, καθώς και ως μέρος της ανάληψης ελέγχου των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην Περιφέρεια της Κολούμπια
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Έξαλλος ο πρίγκιπας Χάρι: «Βρετανικά δημοσιεύματα υπονομεύουν την συμφιλίωση του με τον βασιλιά Κάρολο»
Μέσα της Βρετανίας είχαν αναφέρει ότι η επανένωση ήταν πιο επίσημη από το αναμενόμενο, με τον Χάρι να αισθάνεται ότι αντιμετωπίστηκε ως επίσημος επισκέπτης και όχι ως μέλος της οικογένειας, κάτι που ο ίδιος πλέον διαψεύδει
Ο πρίγκιπας Χάρι
Ανησυχίες για ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - Καμία εξωτερική παροχή ρεύματος εδώ και 3 μέρες μετά από ουκρανικούς βομβαρδισμούς
Οι δοκιμές αντοχής μετά την καταστροφή του αντιδραστήρα στη Φουκουσίμα έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός λειτουργεί χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για 72 ώρες, υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί
Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια από την όχθη της τεχνητής λίμνης Καχόβκα στη Νικόπολη
Newsit logo
Newsit logo