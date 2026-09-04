Γερμανία: Χάκερ έκλεψαν 1,4 εκατομμύρια δεδομένα από τον δήμο του Βερολίνου – Ζητούσαν λύτρα 2.000.000 ευρώ

Προσωπικά δεδομένα και έγγραφα από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου στη Γερμανία δημοσίευσαν χάκερ στο dark web, μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχαν δώσει για την καταβολή λύτρων. Πρόκειται για περίπου 1,4 εκατομμύριο δεδομένα, τα οποία πλέον φέρεται να είναι διαθέσιμα για λήψη.

Οι χάκερ είχαν βάλει στο στόχαστρο τη δημοτική αρχή της γερμανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών στη Γερμανία. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες ζητούσαν λύτρα που αντιστοιχούσαν σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, όμως οι Αρχές αρνήθηκαν να πληρώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον περιφερειακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό RBB, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή των λύτρων, περίπου 1,4 εκατομμύριο δεδομένα ανέβηκαν σε πολλές παρτίδες και έγιναν διαθέσιμα για λήψη.

Ανάμεσα στα αρχεία φέρεται να βρίσκονται προσωπικά έγγραφα, πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές αλλά και αξιολογήσεις εργαζομένων.

«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραψαν οι χάκερ, σύμφωνα με τον RBB, την ώρα που τα κλεμμένα αρχεία γίνονταν διαθέσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Βερολίνο αρνήθηκε να πληρώσει

Στα τέλη Αυγούστου, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ είχε αποκαλύψει ότι η πόλη βρισκόταν αντιμέτωπη με εκβιασμό μετά την κυβερνοεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να «υποκύψει» στις απαιτήσεις των δραστών.

Η κυβερνοεπίθεση είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις δημοτικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη στέγαση και το περιβάλλον έμειναν αποκομμένες από το δίκτυο για περίπου μία εβδομάδα.

Για αρκετές ημέρες ήταν επίσης αδύνατη η υποβολή αιτήσεων και η πραγματοποίηση πληρωμών που αφορούσαν επιδόματα στέγασης.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, οι δράστες απαιτούσαν λύτρα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την κυβερνοεπίθεση στην ομάδα χάκερ Rhysida, η οποία έχει συνδεθεί και με άλλες μεγάλες επιθέσεις.

Η ίδια ομάδα είχε αναλάβει την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στη Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 2023, ζητώντας τότε λύτρα 20 bitcoin, αξίας άνω των 760.000 ευρώ εκείνη την περίοδο.

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη αρνήθηκε να πληρώσει και στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν στο dark web περίπου 500.000 αρχεία με προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, συνδρομητών και εργαζομένων.

Η νέα διαρροή στο Βερολίνο σημειώνεται περίπου έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβερνοεπίθεση έχει επηρεάσει την εκλογική διαδικασία.