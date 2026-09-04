Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέο χτύπημα στο Ιράν – Στο στόχαστρο το «Βουνό της Αξίνας»

Νέα προειδοποίηση για άμεσο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χτυπήσουν «πολύ σύντομα» το «Βουνό της Αξίνας», μία ισχυρά οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει έτσι ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στο Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο τη συγκεκριμένη πυρηνική εγκατάσταση.

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Το «Βουνό της Αξίνας» είναι η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, η οποία βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εγκατάσταση περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, γεγονός που την καθιστά έναν ιδιαίτερα οχυρωμένο στόχο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στον πόλεμο στο Ιράν, υποβαθμίζοντας τη δυσκολία για τις αμερικανικές δυνάμεις και χαρακτηρίζοντάς τον «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.