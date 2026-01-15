Ρωσία: Να σταματήσουν οι ισχυρισμοί της Δύσης ότι Μόσχα και Πεκίνο απειλούν τη Γροιλανδία

Στη «σέντρα» φαίνεται να βάζει η Ρωσία τον Ντόναλντ Τραμπ, που για να πιέσει τη Γροιλανδία να συνεργαστεί με τα σχέδια της Ουάσιγκτον, προειδοποιεί ότι Μόσχα και Πεκίνο διεκδικούν την περιοχή που ανήκει διοικητικά στη Δανία και απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα.

Η Ρωσία ανέφερε σήμερα Πέμπτη 15.01.2026, ότι είναι αδιανόητο οι ΗΠΑ να επιμένουν πως η Μόσχα και το Πεκίνο συνιστούν απειλή για τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι η κρίση γύρω από το καθεστώς της περιοχής ανέδειξε τις αντιφάσεις της Δύσης στην εφαρμογή της λεγόμενης «τάξης βασισμένης σε κανόνες».

«Αρχικά σκέφτηκαν ότι υπήρξαν εκεί κάποιοι επιτιθέμενοι και μετά ότι είναι έτοιμοι να προστατεύσουν κάποιον από αυτούς τους επιτιθέμενους», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα για τις ενέργειες της Δύσης στην Γροιλανδία.

Η τρέχουσα κατάσταση, είπε, «καταδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης “παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες” που οικοδομεί η Δύση», δήλωσε η ακόμη η Μαρία Ζαχάροβα.

Κάθε ξένο στράτευμα στην Ουκρανία θεωρείται νόμιμος στόχος για τη Μόσχα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτη την ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, επισημαίνοντας πως οποιαδήποτε τέτοια παρουσία θα αντιμετωπίζεται από τη Ρωσία ως νόμιμος στρατιωτικός στόχος.

«Γνωρίζοντας καλά την απαράδεκτη φύση ενός τέτοιου σεναρίου για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ένα ακόμη εργαλείο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

«Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η βρετανική παρουσία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση».

Απαράδεκτη η γλώσσα εκβιασμού από τις ΗΠΑ στην Κούβα

Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η χρήση της γλώσσας του εκβιασμού και των απειλών κατά της Κούβας είναι απαράδεκτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Αβάνα να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η γλώσσα του εκβιασμού και των απειλών είναι απλώς απαράδεκτη, ειδικά σε σχέση με το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, που βιώνουν εδώ και δεκαετίες την πλήρη φρίκη των παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».