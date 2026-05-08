Youtuber έμεινε για ένα 24ωρο στο «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου» – «Σε σκοτώνει αν αναπνεύσεις τον αέρα του»

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και για χρόνια απαγορευμένο νησί της Σκωτίας επέλεξε να επισκεφθεί ένας YouTuber, αποφασίζοντας μάλιστα να περάσει εκεί ένα ολόκληρο 24ωρο. Πρόκειται για το Gruinard Island, γνωστό επί δεκαετίες ως «Anthrax Island», λόγω στρατιωτικών δοκιμών βιολογικών όπλων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το μικρό νησί βρίσκεται στον κόλπο Gruinard, ανάμεσα στις περιοχές Gairlock και Ullapool, και για χρόνια θεωρούνταν ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της Ευρώπης. Οι βρετανικές αρχές είχαν απαγορεύσει την κατοίκησή του εξαιτίας της σοβαρής μόλυνσης από άνθρακα που είχε καταγραφεί μετά τις δοκιμές βομβών το 1942. Ωστόσο ο Youtuber Dara Tah έμεινε εκεί ένα ολόκληρο βράδυ.

Η ασθένεια προκαλείται από το βακτήριο Bacillus anthracis και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, ο άνθρακας προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις και δερματικές βλάβες, ενώ ήδη από το 1945 το βρετανικό Υπουργείο Εφοδιασμού είχε παραδεχθεί πως το νησί ήταν υπερβολικά μολυσμένο για ανθρώπινη παρουσία.

Παρά τη σκοτεινή φήμη του τόπου, ο YouTuber Dara Tah ταξίδεψε στο νησί μαζί με τον φίλο του Matt James, θέλοντας να διαπιστώσουν αν εξακολουθούν να υπάρχουν ίχνη του βακτηρίου στο έδαφος. Οι δύο άνδρες έστησαν σκηνές, φόρεσαν λευκές προστατευτικές στολές και αντιασφυξιογόνες μάσκες, ενώ απολύμαιναν συνεχώς τον εξοπλισμό τους για λόγους ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους συνέλεξαν δείγματα χώματος από διαφορετικά σημεία του νησιού και τα έστειλαν σε εργαστήριο για ανάλυση. Ο Dara Tah περιέγραψε το τοπίο ως σχεδόν νεκρό, λέγοντας: «Δεν φαίνεται να υπάρχει απολύτως τίποτα στο νησί, τα πάντα είναι καμένα», ενώ πρόσθεσε πως υπήρχαν «κρανία αλλά όχι ζωντανή άγρια ζωή».

Το Gruinard Island συνοδεύεται εδώ και χρόνια από θεωρίες συνωμοσίας και σκοτεινές ιστορίες. Τη δεκαετία του ’80, ομάδα ακτιβιστών με το όνομα «Dark Harvest Commandos» είχε αποστείλει πακέτο με χώμα από το νησί, ισχυριζόμενη πως παρέμενε μολυσμένο, γεγονός που οδήγησε αργότερα σε οργανωμένη επιχείρηση απολύμανσης από τις βρετανικές αρχές.

Νέα ερωτήματα είχαν δημιουργηθεί και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2022, η οποία κατέστρεψε μεγάλο μέρος της βλάστησης. Ο Dara Tah ανέφερε μάλιστα πως πίστευε ότι η φωτιά ίσως συνδεόταν με προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων της μόλυνσης, θεωρία που επανέφερε τη συζήτηση γύρω από το παρελθόν του νησιού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πάντως, ήταν τελικά αρνητικά. Στην εργαστηριακή αναφορά αναφερόταν: «Bacillus anthracis not found». Ο YouTuber σχολίασε εμφανώς έκπληκτος: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελείωσε, όλα κάηκαν».

Σύμφωνα με το Far Out Magazine, το νησί ανήκει πλέον σε ιδιώτη και σταδιακά φαίνεται να αποκτά ξανά φυσική ζωή, με νέα βλάστηση να εμφανίζεται έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης.