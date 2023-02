Στον Γιεβγκένι Πριγκόζιν έχουν κολλήσει το παρατσούκλι «σεφ» του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά το προσωνύμιο που έχει ο 62χρονος ολιγάρχης της Ρωσίας και αφεντικό της μισθοφορικής ομάδας Wagner που δρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, δεν είναι υποτιμητικό και μάλλον του πάει γάντι.

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν είναι μετρ στα πολιτικά μαγειρέματα και σερβίρει τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο τρόπο στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν είτε μέσω των εταιρειών του, είτε μέσω της ομάδας Wagner στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Βέβαια, τελευταία η συνταγή έχει χαλάσει. Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν είναι τον τελευταίο καιρό στα μαχαίρια με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για τον τρόπο που στηρίζει την μισθοφορική ομάδα του στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό δείχνει να έχει χαλάσει κάπως την σχέση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό όμως, δεν τον νοιάζει και πολύ.

Άλλωστε όλη του η ζωή ήταν ένα διαρκές σκάκι με κόντρες, ίντριγκες, δολοπλοκίες σκοτεινές δουλειές, αλλά στο τέλος ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν πάντα έκανε ματ και έμενε στον αφρό.

On Tuesday, the founder of the Wagner PMC accused the Russian Defense Ministry of "shell starvation" of his army of mercenaries fighting near Bakhmut.

