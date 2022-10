Καθώς όλα δείχνουν ότι η “μεγάλη μάχη της Χερσώνας” είναι προ των πυλών, αφού πόλη εκκενώνεται, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι επιβάλει στρατιωτικό νόμο στις περιοχές της Ουκρανίας που προσάρτησε πριν από μερικές μέρες η Ρωσία: Στη Χερσώνα, τη Ζαπορίζια, το Λουγκάνσκ και το Ντόνετσκ.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκασταστάσεων. Και όλα αυτά ενώ νωρίτερα ακούστηκαν νέες εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, ενώ εκεί βρίσκεται και ο Έλληας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Δείτε την ανακοίνωση από τον Ρώσο πρόεδρο

Martial law is being introduced in the DPR, LPR, Kherson and Zaporizhzhia regions, – Putin 🤔 pic.twitter.com/OybqRtOj1g