Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν τον αγωγό Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από μονάδα άντλησης πετρελαίου στη Ρωσία για τον αγωγό πετρελαίου Druzhba, που προμηθεύει με πετρέλαιο την κεντρική Ευρώπη, μετά από καταστροφική επιδρομή ουκρανικών drones.

Ειδικότερα, οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα (23.02.2206) ότι έπληξαν με drones τμήμα από τον συγκεκριμένο αγωγό πετρελαίου στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια φωτιά και πυκνός μαύρος καπνός να «πνίξει» την περιοχή.

Η επίθεση στον σταθμό είναι αξιοσημείωτη αφού βρίσκεται στην περιοχή του Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

Ukrainian drones hit the “Kalinino” Oil Refinery in Russia’s Tatarstan, which also serves as a Druzhba‑1 oil pumping station. pic.twitter.com/767bGHPcT4 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 23, 2026

Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από την μία πλευρά και την Ουγγαρία και την Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.

Η αρχή της ρήξης Κιέβου με Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου 2026, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στην δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με την Ρωσία, η Ουκρανία συνέχισε να επιτρέπει την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος, αν και διέκοψε την ροή του φυσικού αερίου στις αρχές του περασμένου έτους.

Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και την Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του συγκεκριμένου αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Η Σλοβακία κόβει το ρεύμα προς την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.