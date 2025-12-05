Ρωσία: Ουκρανικό drone φέρεται να έπληξε το Γκρόζνι, σύμφωνα με τον Ραμζάν Καντίροφ

Ο επικεφαλής της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε την Παρασκευή (05.12.2025) ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το Γκρόζνι, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Καυκάσου στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ένα κτίριο του συγκροτήματος Grozny-City στη Τσετσενία, χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων. Νωρίτερα, το μέσο Vesti στη Ρωσία, που συνδέεται με τον κύριο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο, είχε κάνει λόγο για «πιθανή επίθεση ουκρανικών drones» σε έναν από τους ουρανοξύστες του συγκροτήματος.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram δείχνει έναν γυάλινο πύργο ύψους 145 μέτρων με σπασμένα παράθυρα σε πολλούς ορόφους, από τον οποίο υψώνονται μαύρος καπνός και φλόγες.

Drone Ukraina kali ini menyasar ke Markas Ramzan Kadyrov pemimpin Republik Chechnya Sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Gedung Rusak dan terbakar kemarin waktu Grozny Rusia Airport ditutup karena Drone masih banyak menyerang Grozny. pic.twitter.com/fdmvw28IrK — Индонезия Rusia / Voice of Russia (@voiceofrusia) December 5, 2025

Η ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων και αφίξεων στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι, μέτρο που έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενες επιθέσεις με drones.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε επιχείρηση στην Τσετσενία.