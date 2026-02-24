Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν ποινική έρευνα σε βάρος του Πάβελ Ντούροφ, του ιδρυτή του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Telegram για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει δημοσίευμα της κρατικής εφημερίδας Rossiyskaya Gazeta, που επικαλείται την FSB, την κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, που αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με τον τον ιδρυτή του Telegram για να σχολιάσει την πληροφορία αυτή. Ωστόσο, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα διέψευσε τις τελευταίες ημέρες σειρά κατηγοριών της Ρωσίας, ιδίως πως προσφέρει τρόπους για να διαπράττονται εγκληματικές δραστηριότητες ατιμώρητα κι ότι έχει διαβρωθεί από τις δυτικές και τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ενέργειες του επικεφαλής του Telegram Πάβελ Ντούροφ ερευνώνται στο πλαίσιο υπόθεσης ποινικής φύσης», συγκεκριμένα δυνάμει «της παραγράφου 1.1 του άρθρου 205.1 (σ.σ. βοήθεια για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών) του ποινικού κώδικα της Ρωσίας», σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας, που επικαλείται «υλικό της FSB».

Η πλατφόρμα Telegram, η οποία διαβεβαιώνει ότι έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε παγκόσμια κλίμακα, δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram, που έχει τεράστια διάδοση στη Ρωσία, τόσο για ιδιωτικές όσο και για δημόσιες επικοινωνίες. Ο φορέας λέει πως προχώρησε στη λήψη των μέτρων διότι η εταιρεία δεν διαγράφει περιεχόμενο που η Μόσχα θεωρεί εξτρεμιστικό.

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο.