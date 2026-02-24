Κόσμος

Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο
FILE - Telegram co-founder Pavel Durov appears at an event on Aug. 1, 2017 in Jakarta, Indonesia. (AP Photo/Tatan Syuflana, File)
O Πάβελ Ντούροφ / AP

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν ποινική έρευνα σε βάρος του Πάβελ Ντούροφ, του ιδρυτή του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Telegram για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών», αναφέρει δημοσίευμα της κρατικής εφημερίδας Rossiyskaya Gazeta, που επικαλείται την FSB, την κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, που αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με τον τον ιδρυτή του Telegram για να σχολιάσει την πληροφορία αυτή. Ωστόσο, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα διέψευσε τις τελευταίες ημέρες σειρά κατηγοριών της Ρωσίας, ιδίως πως προσφέρει τρόπους για να διαπράττονται εγκληματικές δραστηριότητες ατιμώρητα κι ότι έχει διαβρωθεί από τις δυτικές και τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Οι ενέργειες του επικεφαλής του Telegram Πάβελ Ντούροφ ερευνώνται στο πλαίσιο υπόθεσης ποινικής φύσης», συγκεκριμένα δυνάμει «της παραγράφου 1.1 του άρθρου 205.1 (σ.σ. βοήθεια για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών) του ποινικού κώδικα της Ρωσίας», σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας, που επικαλείται «υλικό της FSB».

Η πλατφόρμα Telegram, η οποία διαβεβαιώνει ότι έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε παγκόσμια κλίμακα, δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram, που έχει τεράστια διάδοση στη Ρωσία, τόσο για ιδιωτικές όσο και για δημόσιες επικοινωνίες. Ο φορέας λέει πως προχώρησε στη λήψη των μέτρων διότι η εταιρεία δεν διαγράφει περιεχόμενο που η Μόσχα θεωρεί εξτρεμιστικό.

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
105
71
50
40
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν για Ουκρανία: «Τριπλή αποτυχία» στα στρατιωτικά, οικονομικά, στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η παράδοση στρατιωτικού υλικού και η εκπαίδευση θα συνεχιστούν «ώστε να κρατήσει η Ουκρανία και ώστε η Ρωσία να καταλάβει ότι ο χρόνος δεν μετρά προς όφελός της»
Ο Εμάνουελ Μακρόν
Νέο σοκαριστικό βίντεο δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας με τους 41 νεκρούς
Η επαφή των σπινθήρων από τα βεγγαλικά με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής προκάλεσε την ανάφλεξη, την οποία κανείς δεν αντιλήφθηκε στα πρώτα κρίσιμα δευτερόλεπτα
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ της Κραν Μοντανά
Η άλλη πλευρά της χιονοθύελλας - Ο μεγαλύτερος χιονοπόλεμος με την αστυνομία στη Νέα Υόρκη
Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Οι συνθήκες δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα
People sled in Central Park as snow falls during a winter storm in New York City, U.S., February 23, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Newsit logo
Newsit logo